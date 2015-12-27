Ertuğrul Özkök'ten Demirtaş'a: Sana ‘Hain’ demiyoruz... Ama ihanete uğradık...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “Kürtler artık kendi coğrafyasında siyasi irade olacaktır. Gelecek yüzyılda Kürdistan statüsü olacak. Belki federal devletleri, belki bağımsız devletleri olacak” sözlerine tepki gösterdi. “Bizi hayal kırıklığına uğrattın” diyen Özkök, “Sana ‘Hain’ demiyoruz... Ama bil ki ihanete uğradık...” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul Özkök’in Hürriyet gazetesinde “Kadın İstediği Erkeği Elde Eder mi?” başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“7 Haziran’dan sonra ne yazmıştım...

“İnşallah bizi hayal kırıklığına uğratmazsın...”

Uğrattın kardeşim...

Hem de fena halde hayal kırıklığına uğrattın...

Bize dedin ki, “Ben Türkiye2nin partisi olacağım...”

Şimdi “Devlet kuracağız” diyorsun...

Hani nerede kaldı o söz...

Fena aldattın bizi...

Fena yaktın içimizi...

Zorda bıraktın sana güvenip oy veren milyonları...

Umutlanmıştık...

İnanmıştık...

Sana “Hain” demiyoruz...

Ama bil ki ihanete uğradık...

İnanmıştık çünkü...

İnanmıştık Türkiye’nin partisi olduğuna...”

Demirtaş ne demişti?

Diyarbakır’da gerçekleştirilen Demokratik Toplum Kongresinde konuşan Selahattin Demirtaş şu ifadeleri kullanmıştı:

“Barikat ve hendek özyönetim istendiği için değil Ankara’da katliam kararlarına karşı yapıldı. Yoksa özyönetim yeni bir talep değildir. Bugün yaşadığımız bu tarihsel kırılmanın sonuçlarıdır. Özyönetim insanın onuruyla ilgili bir konudur. Köle gibi mi, yoksa insan onuruyla mı yaşayacaksınız? Zerrece Ankara’da konuşma umudu kalmadığı için, masayı devirip yerine tank koyduğu için isyan ediyor insanlar. Madem hasta ameliyat masasına yatırıldı, defalarca denedik ilaç verdik olmadı. Bu direniş zaferle sonuçlanacak, herkes halkın iradesine saygı duyacak. Gün bugündür.

İki temel konu var. Kürtlerin statüsü ve Türkiye’nin idari yönetimiyle ilgilidir. Bu ikisi özerklikle ilgilidir. Nasıl bir yönetim inşa edebiliriz bunları hatırlatmak ve dünyaya hatırlatmak için bu toplantı çok önemli olacaktır. Kürtler artık kendi coğrafyasında siyasi irade olacaktır. Gelecek yüzyılda Kürdistan statüsü olacak. Belki federal devletleri, belki bağımsız devletleri olacak. Bölgesel dar bir özerkliği mi tartışalım buna da varım. Demokratik bölgeler oluştuktan sonra seçimler olsun kim kazanacaksa o yönetsin. Cizre’de MHP kazanırsa saygı duyarız. Diktatörlük mü, tek adam mı özyönetim mi? Bunun kararını biz verdik. Batı da buna katılmalı ve bunun kararını vermeli.”