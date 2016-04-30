Özkök'ten Erdoğan'a 'hatırlatma': İmam hatipli olmayan iki Türk Nobel Ödülü kazanmıştı, alınıyoruz!

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Türkiye ile birlikte tüm ümmetin hatta tüm insanlığın geleceğini inşa etme vazifesinin imam hatiplilere verildiğini düşünüyorum. Unutmayın sadece bu milletin değil, tüm ümmetin de umudusunuz" şeklindeki sözleriyle ilgili olarak, "Onları sanki bu ülkenin 'yeni imtiyazlı sınıfı' gibi gösterirseniz, alınıyoruz. Bugüne kadar imam hatip olmayan bir okula gidip orada çocuklara 'Sizler bu ülkenin umudusunuz' mesajı vermediniz. Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Abdullah Gül o liselerden mezun oldu. Türkiye’deki eğitim sisteminde imam hatip dışında kalan okullardan çıkan iki Türk çocuğunun, Nobel Ödülü kazandığını da unutmayın lütfen. Orhan Pamuk Robert Kolej’den, Aziz Sancar da Mardin Lisesi’nden mezun oldu" diye yazdı.

Erdoğan: İnsanlığın geleceğini inşa etme vazifesinin imam hatiplilere verildiğini düşünüyorum

Ertuğrul Özkök'ün, "Sayın Cumhurbaşkanı alınıyoruz" başlığıyla yayımlanan (30 Nisan 2016) yazısı şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanı...

Siz imam hatip okulu mezunusunuz...

Elbette mezun olduğunuz okullara gidip onlarla kucaklaşabilir, kaynaşabilir, onlara seslenebilirsiniz.

Ne itirazımız olabilir ki...

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Elbette oralarda okuyan çocuklara, “Sizler bu ülkenin umudusunuz” diyebilirsiniz...

Bizim de hoşumuza gider.

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Bu ülkeye bir Cumhurbaşkanı çıkarmış okullardır...

Onlar da sizinle övünecek, sizinle gurur duyacaklardır.

Cumhuriyet’in kurduğu devletin okullarında eğitim imkânı bulmuş halk çocuklarının bu makamlara gelebilmesinden hangi vatan evladı mutluluk duymaz ki...

***

Bizler de övünür, gurur duyarız.

Ama bir konu var ki alınıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı...

Alınıyor ve üzülüyoruz.

Diğer okullardan iki Nobel Ödülü çıktığını da hatırlayınız

İmam hatip okullarına gidip, sanki, “Sadece orada okuyan çocuklar bu ülkenin umududur” anlamına gelebilecek, o manaya çekilebilecek mesajlar verirseniz...

Onları sanki bu ülkenin “yeni imtiyazlı sınıfı” gibi gösterirseniz... Alınıyoruz...

Kendimizi ikinci sınıf vatandaş gibi hissediyoruz...

Bugüne kadar imam hatip olmayan bir okula gidip orada çocuklara “Sizler bu ülkenin umudusunuz” mesajı vermediniz...

Siz hepimizin Cumhurbaşkanısınız...

Hepimizin devletinin başındasınız...

Hepimizi kucaklamalı, hepimizin çocuklarını kucaklamalı, onları da bu ülkenin umudu olarak gösterdiğinizi hissettirmelisiniz...

Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit, Abdullah Gül o liselerden mezun oldu.

Şunu da hatırlayın...

Şu son 14 yılda, o okullarda okuyup da vatanı için canını vermiş kaç şehidimiz vardır.

Türkiye’deki eğitim sisteminde imam hatip dışında kalan okullardan çıkan iki Türk çocuğunun, Nobel Ödülü kazandığını da unutmayın lütfen...

Orhan Pamuk Robert Kolej’den...

Aziz Sancar da Mardin Lisesi’nden...