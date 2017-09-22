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Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı'na: Ajan değilim...

"Hele hele şu Ortadoğu denilen istikamet var ya, onun sempatizanı bile değilim..."

22 Eylül 2017 10:05

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Eğitim için Batı'ya gidenler ajan oluyor" sözlerini eleştirerek "Sayın Cumhurbaşkanım...Sizin yurtdışında okuyan çocuklarınız gibi... Ben de bu sözleri üzerime alınmıyorum... Hiçbir dinin havarisi değilim. Batı’nın gönüllü ajanı da değilim..." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Şuursuz bir müftüye anladığı dilden 4 soru" başlığıya yayımlanan (22 Eylül 2017) yazısınin ilgili bölümü şöyle:

 

Batı'nın ajanı değilim, Orta Doğu'nunsa sempatizanı bile değilim

Ben, Abdülhamid zamanında çıkarılmış 1416 sayılı kanunla yurtdışına gidip doktora yaptım.

O güne kadar beni bedava okutan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu defa cebime para koyup Fransa’da okuttu, Paris 2 Üniversitesi’nden doktora unvanımı aldım.

Doçentliğimi devlet üniversitelerinden aldım.

Buna karşılık ben devletime ne verdim?

Vergimi... Kısa dönem askerlik görevimi...

Sevgimi, bağlılığımı...

Ve ölünceye kadar hiç bitmeyecek olan minnet duygumu... Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Amerika’da, yurtdışına öğrenci olarak giden Türklerden bahsederken “Maalesef Batı’nın gönüllü ajanları, adanmış havarileri haline gelmiştir” dedi. 

Sayın Cumhurbaşkanım...

Sizin yurtdışında okuyan çocuklarınız gibi...

Ben de bu sözleri üzerime alınmıyorum...

Hiçbir dinin havarisi değilim. Batı’nın gönüllü ajanı da değilim...

Doğu’nun da değilim....

Hele hele şu Ortadoğu denilen istikamet var ya, onun sempatizanı bile değilim...

İçiniz rahat olsun...

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