Ertuğrul Özkök'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Helal olsun

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayvan hakları yasasını hâlâ niye bekletiyorsunuz..." açıklamasını köşesine taşıyarak, "Bakın bu cümle gelir benim yüreğimin tam şurasına oturur...'Helal olsun' derim..." dedi.

"Alkışla bu sözleri, sen de alkışla"

Yazısının ardından gelecek yandaş eleştirilerinin umrunda olmayacağını belirten Özkök, Erdoğan'ın "Hayvanlara işkence yapan insanlar insanlıktan nasibini almamış vicdansızlardır...Bazı hayvan barınakları mezarlık gibi, oraları düzeltin..." açıklamaları için, "Bak kardeşim... Bak benim mahallemin öfkeli, küskün güzel insanı... Sakın ha 'Ama' falan deme... Alkışla bu sözleri... Sen de alkışla... Teşvik et...Seçimden önce verilmiş bir sözdü...Şimdi yerine getiriliyor diye mutlu ol..." değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğrul Ökzök'ün "Mahalleli kardeşim sakın ama falan deme" başlığıyla (20 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz