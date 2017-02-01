Ertuğrul Özkök'ten Bekir Coşkun'a: Referandumdan 'Evet' çıksın istiyorsan böyle devam et

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sözcü yazarı Bekir Coşkun'u eleştirerek, "Biliyorum, eminim referandumdan “Hayır” çıksın istiyorsun... Samimiysen, gerçekten samimiysen, aman ha girme yine bu 'göbeğini kaşıma' işine... Açma o unutulmuş dosyayı yeniden..." dedi. "Yine etmedik hakaret, yapmadık aşağılama bırakmamışsın evet diyeceklere" diyen Özkök, "Bil ki, sen hayır diye bunu yazdıkça, yazıların evete hizmet edecek..." ifadesini kullandı.

Özkök'ün Hürriyet'te "Sizce Recep İvedik şeytana uyar mı" başlığıyla yayımlanan (1 Şubat 2017) yazısından bazı bölümler şöyle:

Bekir Coşkun arkadaşım...

Canım kardeşim....

Biliyorum, eminim referandumdan “Hayır” çıksın istiyorsun...

Samimiysen, gerçekten samimiysen, aman ha girme yine bu “göbeğini kaşıma”işine...

Açma o unutulmuş dosyayı yeniden...

Ama bakıyorum duramıyorsun....

Dün yine saydırıyorsun “Evet” oyu verecek insanlara...

Yine etmedik hakaret, yapmadık aşağılama bırakmamışsın...

Bil ki, sen hayır diye bunu yazdıkça, yazıların evete hizmet edecek...

Emin ol, evet oyu verecekleri övmeye başlasan, hayıra daha çok hizmet etmiş olursun...