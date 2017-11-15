Ertuğrul Özkök'ten Başak Demirtaş'a: VIP'ten geçmemek size daha çok yakışır

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın verdiği bir röportajda "AKP’nin ilçe başkanlarının uzak akrabaları bile VIP’i kullanırken bize ayrımcılık yapılmasına sessiz kalmayız" sözleri hakkında yorumda bulunarak "inanın ben “VIP’ten geçmeyi bir imtiyaz değil, tam aksine ağır bir yük olarak” görüyorum. O yüzden Başak Demirtaş’a söyleyeceğim şu olur: VIP’ten geçmemek size de, hepimize de daha çok yakışır..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "AKP'li kardeşim, bu iki tipi iyi tanı, bil ki ondan sana hayır yok" başlığıyla yayımlanan (15 Kasım 2017) yazısı şöyle:

VIP yolcuları, size nasıl bakıldığını bir görseniz

ÖNCEKİ gün, Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın verdiği mülakatı okudum.

Bu çift bende hep mutlu bir aile izlenimi yarattı.

Başak Demirtaş, geri planda durma sanatını en iyi bilen insanlardan biri...

Selahattin Demirtaş tutuklandıktan sonra devletin aklına gelen ilk iş, onları VIP salonlarından atmak olmuş...

O da haklı olarak diyor ki, “AKP’li ilçe başkanlarının uzak akrabaları bile VIP’ten geçiyor...”

Vallahi uçağı çok sık kullanan bir yolcu olarak benim gözlemim de bu...

Ama inanın ben “VIP’ten geçmeyi bir imtiyaz değil, tam aksine ağır bir yük olarak” görüyorum.

Çünkü uçak yolcularının, herkes yerine oturduktan sonra VIP’ten gelip uçağın ön koltuklarına yerleşen insanlara nasıl baktıklarını görüyor, neler mırıldandıklarını duyuyorum.

O yüzden Başak Demirtaş’a söyleyeceğim şu olur:

VIP’ten geçmemek size de, hepimize de daha çok yakışır...