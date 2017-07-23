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Ertuğrul Özkök'ten AKP'ye: Bunların sırtını sen mi sıvazlıyorsun!?

"Gıkını çıkarmıyorsun, sokakların bu yeni Bekçi Murtazalarına"

23 Temmuz 2017 13:46

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul'da bulunan sinagoglara yönelik olarak yapılan "protesto"lara tepki gösterdi. Özkök, "Kim sıvazlıyor bunların sırtını" başlıklı yazısında AKP'ye yönelik olarak "Yoksa sen misin ey iktidardaki arkadaş. Adam alenen 'Bu âlemin kralı benim, bu mahallede, senin devletinin değil, benim sözüm geçer' diyor Hiç düşündün mü, kaçıncı vakası bu?" dedi. 

Özkök, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Ve sen ey Ankara ; güya devleti temsil eden Ankara. Hiç mi görmüyorsun, elinde sopa sokağa fırlamış bu adamların, kendisi gibi düşünmeyene, kendisi gibi olmayana yaptığı bu zulümü? Gıkını çıkarmıyorsun, sokakların bu yeni Bekçi Murtazalarına"

Ertuğrul Özkök'ün "Kim sıvazlıyor bunların sırtını" başlığıyla yayımlanan (23 Temmuz 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

EVET kim sıvazlıyorsa çıksın mertçe söylesin...

***

- Sen misin benim ülkücü kardeşim... Sen misin MHP’li kardeşim...

Yoksa sen mi, Muhsin Yazıcığoğlu’nun miras bıraktığı ilkelerin partisi...

***

Bak, adam kendine “Alperen” diyor...

Sözlükte “yiğit” yazıyor karşısında...

***

Bu mudur yiğitlik yani...

Ülkede zaten beş-on bin kalmış Yahudi vatandaşlarımızın ibadethanesine dayanıp, kapısını tekmelemek mi yani...

- Sen misin benim “muhafazakâr” kardeşim...

Bak, adam kendine “Alperen” diyor...

Sözlükte karşısında “derviş” yazıyor... “Mücahit” de yazıyor...

***

Bu mu yani senin bildiğin dervişlik, senin bildiğin mücahitlik...

Elde sopa sokaktan geçene saldırmak...

Bu mudur yani...

Demiyor musun bu adama, “Git, İsrail’in temsilciliğinin önünde yap demokratik yoldan ne yapacaksan...”

Yoksa sen de mi korkuyorsun onun şirretinden...

***

- Yoksa sen misin ey iktidardaki arkadaş...

Adam alenen “Bu âlemin kralı benim, bu mahallede, senin devletinin değil, benim sözüm geçer” diyor...

***

Hiç düşündün mü... Kaçıncı vakası bu...

Tiyatro basıyor, miting basıyor...

Şimdi de ibadethane basıyor...

***

Ve sen ey Ankara...

Güya devleti temsil eden Ankara...

Hiç mi görmüyorsun, elinde sopa sokağa fırlamış bu adamların, kendisi gibi düşünmeyene, kendisi gibi olmayana yaptığı bu zulümü...

Gıkını çıkarmıyorsun, sokakların bu yeni Bekçi Murtazalarına...

***

Ama bil ki...

Senin sessizliğinden, sizin hepinizin sessizliğinden yüz buluyor bu adam...

Yüz buldukça adım adım gidiyor hedefine...

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