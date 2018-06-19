Ertuğrul Özkök'ten AKP'li adaya: Kendini ifade edemeyen ezik birisin

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yalova'da düzenlenen bir basın toplantısında seçmen profilini çok iyi bildiğini iddia ederek CHP'li mevcut yönetime oy veren seçmen için ‘Batı Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar" diyen AKP'nin Yalova Milletvekili adayı Meliha Akyol'a, "Kendini ifade edemeyen ezik biri" dedi.

Özkök, "Bence bu tarif Batı Trakyalı ve doğululara değil ama ona tastamam uyuyor..." ifadesini kullandığı bugünkü yazısına şöyle devam etti:

Hanımefendi, AKP’nin Yalova’nın milletvekili adayı...

Oy istediği Yalova seçmenini sınıflara ayırıyor.

Önce, “Batı Trakya’dan, oradan buradan, kimisi doğudan gelen insanlar” diyor.

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Peki nasıl insanlarmış bunlar?

“Kendini ifade edemeyen ezik insanlar...”

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İnternet sitelerinde okuyunca, “Vay canına” dedim... 16 yıl önce “Biz bu ülkenin zencileriyiz” diyerek yola çıkan bir partinin mensubunun 2018 tahliline bakar mısınız diye düşündüm.

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Sonra neme lazım deyip bir de görüntüsünü izledim.

İyi ki bakmışım. Çünkü durum sandığımdan vahim.

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AKP’li aday, bu sözleri o insanları güya savunmak için söylüyor... Ama bunun nasıl algılanacağının zerre kadar farkında değil...

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Yani anlayacağınız şu...

Hani, Batı Trakyalı, doğulu için “Kendini ifade edemeyen ezik insan” diyor ya...

Bence bu tarif Batı Trakyalı ve doğululara değil ama ona tastamam uyuyor...

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Yani Yalova’da oturan Trakyalı ve doğuluların bu lafa alınmasına hiç gerek yok.

Bırakın AKP düşünsün, Yalova’da, kendini ifade edemeyen ezik bir kişiyi aday göstermekle doğru bir iş yapıp yapmadığını...