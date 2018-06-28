Ertuğrul Özkök'ten Adalet Bakanı Gül'e: AKP'ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün önceki gün 'Laiklik elden gidiyor' videosuyla gündeme gelen Süleyman Çakır için sarf ettiği, "Sen bu ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun her şeyi" sözlerini eleştirdi. Özkök, Gül'e, "O yaşlı adama 'Sen bu ülkenin horlanmış gerçek sahibisin' demiş. Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani..." dedi.

TIKLAYIN - Adalet Bakanı'ndan "Laiklik gidiyeah" diyen adama: Ülkenin asil ama horlanmış gerçek sahibi...

Çakır, partiler 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili çalışmalar yürüttüğü sırada bir video ile gündeme geldi. Bu videoda Çakır, sokak röportajı yaparken yanına gelen ve kendisinin fikirlerine katılmadığını söylerken "Sen önce dişlerini fırçala" diyen kadına "155'i ararım, içeri aldırırım. Hain, vatan haini" dedi. En çok 'Laik elden gidiyor' sözleriyle hatırlanan bu video, sosyal medyada çok konuşuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamid Gül önceki gün kişisel sosyal medya daresi Twetter'dan, partilerin seçim çalışmaları sırasında bir sokak röportajında, "layiklik elden gidiyor" sözleriyle gündeme gelen Süleyman Çakır ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gül, sayfasında Çakır'ın fotoğrafının altına, "Sen Bu Ülke’nin asil ama horlanmış gerçek sahibi, her seferinde iradenle nasıl da güzelleştiriyorsun herşeyi. Bu iradeye layık olabilmek üzerimizdeki en ağır mesuliyet. Rabbim mahcup etmesin" sözlerini kaydetti.

Özkök, bugün (28 Haziran 2018) yayımlanan yazısında Abdülhamit Gül'e ilişkin oalrak şunları kaydetti:

"Anlamadım, bu ülkede sadece AKP’ye oy verenler mi ülkenin gerçek sahibi oluyor yani...

MHP’liler, CHP’liler, İYİ Parti’liler, HDP’liler ve ötekiler sahte sahibi öyle mi...

Cumhurbaşkanı’nın sağ elini kalbine koyup 'Uzat elini, biz karşıtlıklarımızla birlikte güçlüyüz. 81 milyonun Cumhurbaşkanı olacağım' dediği gün 'Adalet mülkün temelidir' bakanının vatandaşlık mülkiyet anlayışı da bu..."