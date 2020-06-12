Ertuğrul Özkök: 'Z kuşağı'nın yüzde 15’i dini inancının gereklerini yerine getiriyor, bütün siyasi partiler açısından düşündürücü bir sonuç bu

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Gezici Araştırma şirketinin “Türkiye’de Z kuşağının düşünce ve davranışları” konusunda yaptığı anketin verilerini köşesinde yorumladı.
Özkök, 'Z kuşağı'nın yüzde 15'inin dini inancının gerekleri yerine getirdiğini belirterek, "Yüzde 28.5: 'İnançsızım' diyor; yüzde 55.8: Dinin inancının gereklerini yerine getirmediğini söylüyor. Bence bütün siyasi partiler açısından düşündürücü bir sonuç bu" düşüncesini dile getirdi.
Özkök yazısında şunları kaydetti:
YÜZDE 86.7: “Oy verirken anneme babama danışmam” diyor.
Demek ki bağımsız düşünebilen bir nesil geliyor.
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YÜZDE 82.2: “Farklı bir din veya mezhebe ait biriyle evlenebilirim” diyor.
Bu rakam bir önceki nesilde yüzde 32.
Demek ki yabancı ve öteki düşmanlığı azalıyor.
YÜZDE 78.6: Avrupa Birliği’ni destekliyor.
Bu rakam X ve Y kuşaklarında yüzde 35.6
Demek ki son zamanlarda yükselen Batı düşmanlığı bu nesilde karşılık bulmuyor.
YÜZDE 76.4: Adalet, demokrasi, ifade ve düşünce özgürlüğü, liyakat, israf gibi kavramlar konusunda duyarlı.
Demek ki vicdanlı ve yaşadığı dünyaya karşı sorumlu hisseden bir nesil var ufukta.
YÜZDE 68.7: Kendini “Atatürkçü”, “muhafazakâr” veya “milliyetçi” gibi etiketler altında görmek istemiyor.
Demek ki ideolojik takıntılar azalıyor.
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