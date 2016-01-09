Ertuğrul Özkök: Yozgatlı Ahmet Hakan İskoç eteği giyecek mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, önceki gün yazılarına bir süre ara vererek İskoçya’ya gideceğini açıklayan Ahmet Hakan’ın İskoç eteği giyip giymeyeceği sorusunu tartışmaya açtı.

“Yozgatlı Ahmet, İskoç etek giyer mi...” diye soran Özkök, “Boynuna fular takan, Neşet Ertaş dinleyen, folklora, özgürlüğüne bağlı Ahmet Hakan, İzmirli Ertuğrul Özkök’ten bile daha rahatlıkla kilt giyebilir” görüşünü paylaştı.

2012’de Mehmet Yılmaz ve Güneri Cıvaoğlu’yla birlikte, İskoçya'nın ulusal kıyafeti kilt giyerek çektirdikleri meşhur fotoğrafa atıfta bulunarak, “Ahmet kilt giyecek. Fotoğraf çektirecek. Ama bu fotoğrafı ne Instagram’da, ne de köşesinde paylaşacak. Buyurun iddia açıldı” dedi.

Ertuğrul Özkök’ün Hürriyet’te “Yılın ilk iddiası” alt başlığıyla yayımlanan (9 Ocak 2016) tarihli yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ondan da böyle bir resim gelecek mi

Bizim âlemde herkes şundan emin.

Ahmet Hakan İskoçya’ya gitti ya...

Oradan mutlaka şöyle bir yazı yazacak:

“İskoçya’ya gidenlerin yapması gereken 10 şey...”

Ondan önce giden kıdemliler neler yapıldığını aşağı yukarı biliyor.

Mesela bir madde şu olacak:

Kartal, şahin gibi eğitilmiş yırtıcı kuşlar getirilecek.

Ahmet Hakan bunlardan birini kolunun üzerine alacak ve poz verecek.

Havaya fırlatılan plastik hedeflere tüfekle ateş edecek.

Tabii bol miktarda malt ve blend viski içecek.

Yani işret edecek...

İskoç geleneğine uygun “kilt” giyilecek...

İşte mesele burada soru haline geliyor.

“Yozgatlı Ahmet, İskoç etek giyer mi...”

Dün konuştuğum kişilerin kafası karışıktı.

Özellikle eski mahallesinden bir grup diyor ki, “Etek, delikanlılığa uymaz...”

Kimi de diyor ki, “Ne yani Atiye Sokak’ın çocuğu Ahmet Hakan böyle seksist bir endişe taşır mı...”

Kilt, İskoçya’nın “Cesur Yürek” kıyafetidir. Yani İskoç’un bağımsız ruhunun sembolüdür.

Boynuna fular takan, Neşet Ertaş dinleyen, folklora, özgürlüğüne bağlı Ahmet Hakan, İzmirli Ertuğrul Özkök’ten bile daha rahatlıkla kilt giyebilir.

Şu an için benim tahminim şu.

Ahmet kilt giyecek.

Fotoğraf çektirecek.

Ama bu fotoğrafı ne Instagram’da, ne de köşesinde paylaşacak...

Buyurun iddia açıldı...

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