Ertuğrul Özkök: Yeni Şafak yazarı bile korkmaya başladıysa...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıç'ın "Korkuyu beklerken" başlığıyla yayımlanan yazısı hakkında yazdı. "İslami yazarlar bile korkmaya başladıysa" diyen Özkök, İsmail Kılıç'ın yazısından örnekler vererek "Cümlesini ben tamamlayayım... İşte bu haller yüzünden biz de bu OHAL’den çok korkuyoruz..." ifadesini kullandı.

Ertuğrul Özkök'ün "Bak adamın 'ümmetin kızı'na neler diyor" başlığıyla yayımlanan (27 Aralık 2017) yazısının ilgili kısmı şöyle:

İslami yazarlar bile korkmaya başladıysa

Korkmuyorum' diyor...

Hem de kıvırmadan, direkt söylüyor bunu... Diyen kişi İsmail Kılıçarslan...

İktidara en yakın gazetelerden biri olan Yeni Şafak’ın yazarı bu insan... Dünkü çok çarpıcı yazısının başlığı şöyleydi:

“Korkuyu Beklerken...”

Bakın onu korkutan haller neymiş...

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Geçtiğimiz günlerde devletin Kültür Bakanlığı onu ve bazı yazar arkadaşlarını Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ne davet etmiş.

Programın adı “Kütüphanede Bir Gece” imiş ve amacı da Beyazıt Devlet Kütüphanesi’nin tüm gece açık olmasına dikkat çekmekmiş.

Yaklaşık beş saat boyunca “oturum düzeni” içerisinde dertleşmişler...

Ama daha o gece bazı İslamcılar, kendilerine neredeyse “Zina yapıyorsunuz” türünden laflar etmeye başlamış.

Buna benzer iki örnek daha verdikten sonra yazısına şöyle devam ediyor:

“Bütün bunlar, ‘makuliyetin ölümü’yüzünden yaşanıyor Türkiye’de. Kitle hocaları, ‘zaten dindar ailelerin zaten dindar çocuklarına bir başka tür dindarlık öneren’ birtakım isimler, ‘Ben olmazsam Allah’ın dini de olmaz’ diyecek kadar şişik egolar yüzünden ölüyor makuliyet.”

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Ve yazısının sonunda korkusunu açıkça dile getiriyor?

“İşte buradan açıkça ilan etmekte bir beis görmüyorum. Korkuyorum ben. Bugün bu eleştirileri gerine gerine yapan ‘sosyal medya kahramanları’ yarın öbür gün konferans basmaya, konuşmacı dövmeye, adam bıçaklamaya da başlayacaklar. En azından bunu yapmayacak olmalarına karşı hiçbir güvencemiz yok.”

Cümlesini ben tamamlayayım...

İşte bu haller yüzünden biz de bu OHAL’den çok korkuyoruz...