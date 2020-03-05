Ertuğrul Özkök: Yeni muhafazakâr zenginin prestij kulesi nasıl yıkıldı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'yeni muhafazakâr zenginin prestij kulesi' olarak nitelediği İistanbul Tower 205 hikâyesine bugünkü köşesinde değindi.

Özkök, "Bazılarımızın neredeyse her gün önünden geçtiği bir bina... 2000’li yılların ilk 10 yılında yükselen inşaat sektörünün amiral gemilerinden biriydi. Moda deyişle en kupon arazinin en baba yerindeydi...Müthiş etkileyici bir de adı vardı: 'İstanbul Tower 205...' New York’laşan İstanbul’un, Manhattan’laşan Büyükdere Caddesi’nin yükselen yıldızıydı. 'Yeni muhafazakâr zenginin' prestij rezidansıydı. Ama ne olduysa şansı hiç yaver gitmedi."

Özkök, "Bu hafta yayın hayatına giren “Haftalık Gazete”de, Necla Gece bu binanın hikâyesini yazmış. Başlığı da şöyle: Milyar dolar kazanç hayal ederken battılar...' Çok ilginç bir hikâye.. Okumanızı tavsiye ederim." ifadesini kullandı.

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