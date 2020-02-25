Ertuğrul Özkök yazdı: Mahalle bekçisi sizden ehliyet ruhsat sorarsa ne yapmalısınız

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, kimlik sorma yetkisi tartışma konusu olan bekçilerle ilgili mevzuatın karışık olduğunu ve bu konunun açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Özkök, "Geçen gün bir arkadaşımdan mesaj aldım. Bir bekçi trafikte durdurup ehliyet ve ruhsat sormuş. Arkadaşım da 'Senin ruhsat sorma hakkın yok' deyince aralarında bir tartışma çıkmış. Bu konuyu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordum. Bakanlığın gönderdiği notta bu soruyla ilgili bölümü aynen aktarıyorum: 'Çarşı ve mahalle bekçilerinin acil durumlarda yolu trafiğe kapatan araçların kaldırılmasın sağlamak dışında bir trafik görevi yoktur." ifadesini kullandı.

Özkök yazısında şunları kaydetti:

Ama arkasında şöyle bir cümle daha var:

“Fakat, çalınan araçların veya suçüstü halinde yakalanması gibi adli ve önleyici görevleri kapsamında araçları durdurup araç ruhsat bilgileri ve kimlik tespiti karşılaştırması yapmaları mümkündür.”

Notta bir de şu cümleler var:

“Genel kolluğa verilen önleme araması, denetim yapma, ifade alma, adli arama ve el koyma, olay yeri inceleme, parmak izi alma, gözaltına alma, teşhis yaptırma, yer gösterme yetkileri, çarşı ve mahalle bekçilerine verilmemiştir.”

Görüşüm şu:

Mevzuat biraz karışık... Bir yandan yok diyor, bir yandan ise yoruma çok açık durumlarda mümkündür diyor.

Açıklık getirmekte yarar var diye düşürüyorum.

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