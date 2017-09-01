Ertuğrul Özkök: Vatan Şaşmaz cinayetinde olay yeri videosunda gördüğüm ayrıntılar...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, sunucu Vatan Şaşmaz'ın bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesi sonrası başlatılan soruşturmayla ilgili olarak "Müfettişler tayin edilmiş ve bir soruşturma başlatılmış. Bu telefonlardan, Emniyet’in bu işi mesleki bir namus meselesi olarak görüp ciddi biçimde ele aldığı duygusunu aldım" dedi. Olay yeri görüntülerinin sızdırılmasına ilişkin olarak İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan tarafından arandığını aktaran Özkök, bu görüşmede "Polisin sızdırdığını düşünmüyorum. Ancak daha sonra bir arkadaşımdan olay yerinde çekilmiş bir video görüntüsü de gelince kafam karıştı" ifadesini kullandığını anlattı.

Ertuğrul Özkök'ün "Şaşmaz cinayetinde olay yeri videosunda gördüğüm ayrıntılar" başlığıyla yayımlanan (1 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Önceki gün İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesi’ni dolaşırken telefonum çaldı.

Arayan İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’dı...

“Ertuğrul Bey bugün cinayet sonrası görüntülerinin nasıl sızdırıldığını soruyorsunuz.

Biz de bu konuda hassasiyetle duruyoruz. Şöyle bir durum var. Bizim arkadaşlarımız olay yerine intikal etmeden önce otel personeli ve yakınlar odaya girmişler. Oradan sızdırılmış olabilir” dedi...

Şu cevabı verdim:

“Ben de polisin sızdırdığını düşünmüyorum. Ancak daha sonra bir arkadaşımdan olay yerinde çekilmiş bir video görüntüsü de gelince kafam karıştı.”

Görüntüdeki polis görevlisi ne diyor?

O video görüntüsü işin şeklini biraz değiştiriyordu.

Çünkü görüntüde olay yeri incelemesi yapan polis görevlileri de vardı.

Görüntü, Vatan Şaşmaz’ın kapının hemen girişinde yüzüstü yatar halinden başlıyor.

Bir görevli Şaşmaz’ın cesedinin üzerine eğilmiş inceliyor.

Bir polis yetkilisi “Erkeğin sırtında iki üç giriş var” diyor.

Bir başka ses saat 11.30 diyor.

Grup amiri olduğunu sandığım bir yetkili öteki iki görevliye “Çok fazla bozmadan yapmaya çalışalım” diyor.

Müntehirenin yatağının kenarındaki bir çift terlik

Kamera daha sonra “müntehire”nin (intihar eden kadın demek) üzerine çevriliyor.

Yatağın hemen yanında bir çift askılı terlik görünüyor. Yani görüntüler tam anlamıyla bir “olay yeri inceleme çalışması”...

Bu görüntülerin sızmasının Emniyet yetkililerini de çok rahatsız ettiğini anladım.

Nitekim gece geç saatlerde bu defa İstanbul Asayiş Şube Müdürü Ahmet Cengiz Koçak aradı.

Son derece nazik bir sesle o da olayın üstünde hassasiyetle durduklarını söyledi.

Ona da video görüntüsünü anlattım.

“Bana gönderebilir misiniz” dedi.

Birçok insana gitmiş görüntülerdi. Ben de WhatsApp’la gönderdim.

Her iki yetkiliden de öğrendiğime göre müfettişler tayin edilmiş ve bir soruşturma başlatılmış.

Bu telefonlardan, Emniyet’in bu işi mesleki bir namus meselesi olarak görüp ciddi biçimde ele aldığı duygusunu aldım.