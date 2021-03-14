Ertuğrul Özkök: Urla'ya giderken pantolonumu unuttum, acaba Alzheimer başlangıcı mı?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “Şaka yapmıyorum, önceki hafta arabayla Urla’ya giderken yanıma pantolon almayı unutmuşum... Acaba Alzheimer başlangıcı mı?” diye sordu.

Özkök yazısında, “Çünkü pandeminin başından beri yeni moda deyişle sweatpant, yani bildiğimiz eşofmanla yaşıyorum. Arabaya da eşofmanla bindim... Urla’da valizimi açtığımda pantolon almayı unuttuğumu fark ettim. Son zamanlarda başıma başka işler de geliyor. Mick Jagger’ın bile adını hatırlayamadığım zamanlar oluyor. Ne bileyim mesela Sean Penn’in adını çıkaramıyorum... Bazen üç gün önce gittiğim yeri hatırlamakta zorluk çekiyorum. Oysa özellikle, sinema, müzik, film, roman hafızam çok iyidir... Bir filmi, romanı hikâye ederken en küçük ayrıntıyı atlamam. Benim yaşımdaki her insan gibi sık sık kendime şu soruyu soruyorum. Acaba Alzheimer başlangıcı mı..." ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

"Pantolonumla ilgili bu sorunumun ne olduğunu geçen gün bir Fransız uzmandan öğrendim. Tabii asıl sormayı istediğim soru şuydu: Ya bir gün pantolonu giymeyi de unutursam... Cevapları aldım...

Benim gibi 65 plus’larla bu kıymetli bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Uzmanın adı Prof. Bruno Dor... Paris’te A La Pitie-Salpetriere Hastanesi Alzheimer Hastalığı ve Hafıza Enstitüsü öğretim üyesi. İşte onun bir konuşmasını izledim. Tam da benim durumumu anlatıyor konuşmasında.

Prof. Bruno Dor diyor ki: Eğer şu şikâyetleriniz varsa... Aile üyelerimin bile isimlerini unutuyorum. Bazen bir bardağı, anahtarı nereye koyduğum hatırlamıyorum. Bir filmin adını, oyuncularını unutuyorum. Evet böyle bir sorununuz varsa, hiç endişe etmeyin, Alzheimer değilsiniz... Nasıl mı bu kadar emin olabiliyor? Cevabı şu: 'Eğer herhangi bir şeyi unuttuğunuzun farkındaysanız, sizin ciddi bir hafıza sorununuz yok demektir...' Çünkü... 'Alzheimer olsaydınız, zaten bir şeyi unuttuğunuzun bilincinde olmazdınız'

'Unutma konusunda ne kadar çok şikâyetçiyseniz, hafıza hastalıklardan mustarip olma ihtimaliniz o kadar azdır' Peki bu unutma sorunu nedir? Adı' Anosognosia' imiş. Türkçesi, 'geçici unutkanlık...'60 yaş üstünde çoğu insanda görülen bir şeymiş. Çıkardığım sonuç şu:Urla’ya giderken pantolonumu almayı unutmam o kadar sorun değil... Ama pantolonu giymeyi unutur ve unuttuğumun hiç farkında olmazsam.... İşte o noktada sorun başlıyor."