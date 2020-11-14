Ertuğrul Özkök: Umarım HSK, dosyadaki adalet ve yargı adına hiç de iyi bir görüntü vermeyen güya delilleri de ‘acil’ koduyla inceler

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün yargı reformu mesajı verdiği konuşmasını hatırlatarak, Osman Kavala’nın durumuna dikkati çekti.

Bakan Gül’ün, “Anayasa herkes için bağlayıcıdır, tüm kişileri, kurumları bağlar ve kararlarının gereği yapılır” ile ““Tutuklama bir istisnadır, asıl değildir; asıl olan, tutuksuz yargılamadır” sözlerini hatırlatan Özkök, ardından HSK’nın Osman Kavala’nın dosyalarını ‘acil’ olarak istemesine dikkati çekti. “Umarım HSK, mahkemenin hâlâ o dosyada tuttuğu adalet ve yargı adına hiç de iyi bir görüntü vermeyen güya delilleri de ‘acil’ koduyla inceler” diyen Özkök, devamında şunları kaydetti:

Mesela dünyanın her yerinde bu arada Türkiye’de de serbestçe satılan “Barışçı yollardan direnme” kitabı... Mesela, cep telefonundan çıktığı söylenen “Türkiye’yi bölme haritası”... Dikkatle baktıklarında görecekleri şey, dünyanın en ünlü Alman arı uzmanı profesör tarafından yapılmış bir “Anadolu balarası kolonileri haritası” olduğunu göreceklerdir. Yani Türkiye’yi bölen değil, canlı bir tabiat zenginliği ile birleştiren harika bir harita olduğunu...

Eğer bu ülkeye hukuk ve adalet gelecek diyorsak işe bu haritadan başlamakta büyük yarar var...

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