Ertuğrul Özkök'ten ülkücülere: 'X', tıp dilinde ölüm demektir; bizimse yaşamaya ihtiyacımız var

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza atan akademisyenlerin kapısına "X" işareti konmasına tepki gösterdi. Özkök, "Dünyada hiçbir işaret, bana bir kapının üzerine konmuş “X” kadar endişe vermez... Çünkü kalleşliğin sembolüdür o işaret... Mertliğin bittiği, vicdansız bir sindirmenin başladığı huduttur orası..." dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "Ülkücü kardeşim sana diyorum" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Ülkücü kardeşim sana diyorum

Dünyada hiçbir işaret, bana bir kapının üzerine konmuş “X” kadar endişe vermez...

Çünkü o çarpı işareti var ya... Bir milletin başına gelecek felaketin ilk işaretidir...

* * *

Ben o işareti ilk olarak, Almanya’da gördüm...

Yahudilerin evlerinin üzerine konan işaretti o.

* * *

Sonra Bosna’da, Balkanlar’da gördüm...

Müslümanların kapılarına kondu önce...

Sonra felaket geldi...

Biz Türkler bilmezdik o aşağılık işareti...

* * *

PKK’nın ilk saldırısı 1984’teydi...

Bugün 2016...

Tam 32 yıl geçmiş...

Çok insan ölmüş, çok can kaybolmuş...

Ama bunca yıl, bir tek Kürt evinin kapısına o aşağılık işaret konmamış...

* * *

Çünkü kalleşliğin sembolüdür o işaret...

Mertliğin bittiği, vicdansız bir sindirmenin başladığı huduttur orası...

* * *

Şimdi öğretim üyelerinin kapısında görüyoruz o işareti...

Üstelik altına övüne övüne senin adını yazmışlar...

“Ülkücü” demişler...

Bak kardeşim...

Akademisyenlerin bildirisine karşı olabilirsin...

Sen de bir karşı bildiri hazırlayıp altına imzanı atarsın.

Ama bu kapının üzerine “X” altına da basar mısın “Ülkücü” damgasını...

Sayın Devlet Bahçeli...

Siz ki ülkücü sıfatının sonundan “mafya tamlamasını” silme şerefini taşıyan lidersiniz.

Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede yıllardır sokak çatışması çıkmıyorsa, 12 Eylül öncesinin silahları, sopaları tedavülden kalkmışsa, sizin büyük sorumluluk ve disiplininiz sayesindedir...

Kurtarın lütfen insanların kapılarını da “Ülkücü” imzalı bu ürkütücü “X”lerden...

“X”, tıp dilinde ölüm demektir.

Bizimse yaşamaya, yaşatmaya

ihtiyacımız var.

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