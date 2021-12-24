Ertuğrul Özkök: Türkçe bir "deva" şarkısı bu, sabah dünyada niye "viral" oldu?

20 yılı Genel Yayın Yönetmeni olmak üzere 35 yıl aralıksız çalıştığı Hürriyet'in kasım ayında yollarını ayırdığı Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazılarını sürdürüyor. Yazılarını "newsletter" olarak geniş bir gruba gönderen Özkök, son yazısında, Spotify'ın “Global Viral Top 50” listesini yorumladı. Spotify dünya global müzik listelerinde 3 Türk şarkısı olduğunu hatırlatan Özkök, "3 şarkının birden dünya çapında viral olması çok çarpıcı bir şey" yorumunu yaptı.

Özkök'ün "Tansu'ya Mektuplar" dizisinde "Türkçe bir 'deva' şarkısı bu, sabah dünyada niye 'viral' oldu?" başlıklı yazısı şöyle:

Bu sabah itibariyle Spotify “Global Viral Top 50” listesinde 3 Türkçe şarkı birden viral oldu.

Spotify algoritması başından beri 2 ayrı dünya listesi yapıyor.

Biri sayısal olarak en çok dinlenilen şarkılar.

Öteki ise bir virüs gibi çok hızla yayılan şarkılar. Buna “viral” deniyor.

Bu listeler her cuma sabahı değişiyor.

İşte bu sabahki viral listede 3 Türkçe şarkı vardı.

Ama içlerinden biri var ki çok dikkatimi çekti.

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Evet, Tatyos Efendi’nin 1913 yılında, ölümünden 1 ay önce bestelediği “Gamzedeyim Deva Bulmam” adlı şarkısı birden dünyada “en hızlı yayılan” müzik listesinde 12 numaraya oturdu.

Üstelik 2017 yılında Dedubütman ve Çağrı Çelik’in söylediği versiyonu ile.

Yani bir Anadolu rock grubu ve bir klarnet dünya müzik aleminde şu an virüs gibi yayılıyor.

Bu şarkı Türkiye Viral Listesi'nde ve “En çok dinlenilenler” listesinde de 6 numarada…

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Türkçe şarkılar genellikle dizi filmlerden veya TikTok’ta kullanılan halleriyle viral oluyorlar. Ama genellikle Türkiye viral listesine giriyorlar.

Nitekim bu şarkı da “Vatanım Sensin” dizisinin altıncı bölümünde kullanılmıştı. Ama o dizi 2016 yılında yayınlanmıştı. Ayrıca söyleyen de başkasıydı. Şebnem Hassanisoughi söylüyordu.

Öyleyse bu defa neden viral oldu?

Türkiye’de müzik endüstrisini en iyi bilen isimlerden biri olan Doğan Müzik’in başındaki Samsun Demir’e sordum.

Araştırdı o da bu versiyonunun son zamanlarda herhangi bir dizide kullanıldığına dair bir bilgiye ulaşamadı.

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Bir an Fehmi (Koru) Abi gibi oldum ve bir komplo teorisi içinde buldum kendimi.

İktidar yanlısı bir köşeyazarı olan Tamer Korkmaz 1 Aralık günü Yeni Şafak Gazetesi’nde bir yazı yazmıştı.

Başlığı şöyleydi:

“Siyasi Şarkı: Gamzedeyim DEVA Bulmam…”

Yazının konusu bir süre önce “casusluk” iddiasıyla tutuklanan DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan üzerinden DEVA Partisine vuruyordu.

Acaba AKP trolleri bu şarkıyı sosyal medya üzerinden DEVA partisine karşı bir propaganda şarkısı haline mi getirdiler?

Bilmiyorum…

Ama öyleyse yanlış bir şey yapmışlar.

Bu şarkının daha bilinen ve popüler olan versiyonu Barış Manço’nun 1972’deki yorumuydu.

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Dünya viral listesine giren öteki iki şarkıya gelince

29 numarada “Ah Canım Sevgilim” bir şarkı var.

Rei 6 söylüyor.

Hiç bilmediğim bir şarkı. 2019 yılının şarkısıymış. Atlamışım demek ki. Ama ilk dinleyişte çok çok sevdim. Bana Fikret Kızılok duygusallığını hatırlattı.

Baktım herhangi bir dizide kullanılmamış.

Ama Youtube’a girip baktığımda gördüm ki 3.1 milyon kere görüntülenmiş.

113 bin beğenme almış.

Spotify’da 13 milyon kere dinlenmiş.

Türkiye’nin de hem viral hem en çok dinlenilen şarkılar listesinde var.

Demek ki benim gibi başka geç keşfedenler de olmuş.

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42 numarada bir Türkçe şarkı daha var.

Cem Adrian ile İsrailli sanatçı Eliyahu’nun birlikte söylediği “Kül” adlı şarkı.

Onu açıklayacak bir şey var.

Bu şarkı Kanal D’nin “Yargı” dizisinde kullanıldı.

Oradan viral olmuş olabilir.

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Kısaca bu sabah itibariyle Spotify dünya global müzik listelerinde 3 Türk şarkısı var.

Biri dizi nedeniyle…

Ama öteki ikisi neden tam çözemedim.

Yine de 3 şarkının birden dünya çapında viral olması çok çarpıcı bir şey."