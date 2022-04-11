Ertuğrul Özkök: TK 1888'in ekonomi sınıfında esrarengiz bir VIP yolcu

Ertuğrul Özkök, eşinin adına gönderme yapan "Tansu'ya Mektuplar" başlığı altında yazdığı ve "newsletter" olarak paylaştığı yazılarında bugün, Avusturya Şansölyesi Karl Nehammer'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesinden önce AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la telefonla konuştuğunu, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki savaştaki politikasının çok doğru ve yerinde olduğunu kaleme aldı.

Özkök'ün, "TK 1888'in ekonomi sınıfında esrarengiz bir VIP yolcu" başlığıyla paylaştığı yazısı şöyle:

"Dün saat 19.50’de Viyana’dan kalkan Türk Hava Yolları’na ait TK1888 uçuş numaralı İstanbul uçağında önemli bir yolcu vardı.

Bu, bir ülkede “En VIP kişi nedir” diye sorsanız, o ülkenin ya 1 ya 2 numaralı insanı sayılabilecek bir kişiydi.

Uçağa binmeden yaptığı son telefon konuşması

Uçağa binmek için havalimanına hareket etmeden çok kısa süre önce bir başka VIP şahsiyetle telefonla konuşmuştu.

Konuştuğu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı.

TK1888’in esrarengiz yolcusu telefonda, gideceği yer konusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na bilgi vermişti.

O ana kadar bu bilgi sadece Avusturya, Rusya ve Türkiye başkentlerinde çok çok az insan tarafından biliniyordu.

Esrarengiz VIP yolcu Moskova’ya gidecekti ve Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşecekti.

Bu sabah THY Moskova uçağında ekonomi sınıfında bir başbakan, Avusturya şansölyesi

Esrarengiz yolcu, business değil ekonomide uçuyor

Ne var ki bu VIP yolcu uçağın Business bölümünde değil, ekonomi bölümünde seyahat ediyordu.

Uçak saat 23.15’de İstanbul Havalimanı'na indi.

Yolcu ve yanındaki çok az sayıda insan doğruca havalimanına yakın bir otele yerleşti.

Bu sabah 7.30 THY Moskova uçağı

Bu sabah saat 7.30’da İstanbul’dan kalkan Moskova uçağının yine ekonomi koltuklarından birinde bu VIP yolcu oturuyordu.

Yolcunun adı Karl Nehammer’di ve kendisi Avusturya Şansölyesiydi..

Yani Avusturya Başbakanı…

Mosova’da Putin’le görüşecekti.

Evet işte bu VIP yolcu THY’nin bir ekonomi koltuğunda Viyana’dan İstanbul’a oradan da Moskova’ya uçmuştu..

Dönüşü de aynı yoldan olacaktı.

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer

Neden business değil ekonomi uçuyor



Şimdi bu yazıyı “Bakın görüyor musunuz koskoca Başbakan ticari uçakla gidiyor hem de ekonomi uçuyor" demek için yazdığımı düşünebilirsiniz.

Hayır amacım kesinlikle bunu söylemek değil.

Çünkü bu bilinen bir şey.

Avusturya devlet yetkililerinin özel uçağı yok ve ekonomi sınıfında seyahat ediyorlar. Devlet kültürü böyle.

TK 1888'den bütün dünyaya giden mesaj işte bu olmalı

Bu yazıyı yazmamın amacı, Türkiye’nin Ukrayna-Rusya savaşında oynadığı olumlu rolü anlatabilmek..

Çünkü Moskova’ya Avrupaa’dan tek gidiş yolu İstanbul.

Moskova bütün Avrupa'ya İstanbul kapısından bağlanabiliyor sadece.

Sadece bu değil.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oynadığı rolün önemini de gösteriyor yazdığım bu yolculuk.

Her savaşta savaşanlar arasında böyle sağlam bir geçiş köprüsünün olması barış için çok önemli.

Diyeceğim şu.

Türkiye’nin bu savaştaki rolü ve politikası çok çok doğru ve yerinde.

Hem Batı hem Rusya hem de Ankara bu rolün itibarını düşürecek bir davranış ve siyasetten kaçınmalı.

TK 1888 nolu uçuşun bütün dünyaya verdiği mesaj işte budur.