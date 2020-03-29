Ertuğrul Özkök: THY Yönetim Kurulu üyeleri üç ay maaş ve benzin parası almayacak

T24 Haber Merkezi

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, “dünyanın en çok noktasına uçan hava yolu şirketi olduğunu” anons ederken yeni tip Koronavirüs salgını sonrasında tüm uçuşlarını durdurma noktasına gelen Türk Hava Yolları’nda (THY) Yönetim Kurulu üyelerinin kendilerine ilişkin olarak aldığı kararı köşesine taşıdı.

Özkök, THY Yönetim Kurulu üyelerinin “üç ay boyunca maaş almayacaklarını, kendilerine tahsis edilen araçların benzin, yol ve köprü geçiş ücretlerini kendilerinin” ödeyeceklerini” yazdı.

Özkök’ün bugün (29 Mart 2020)) Hürriyet’te yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Geçen gün New York Metropolitan Müzesi’nin genel müdüründen bir e-mail aldım.

MET internet sitesine abone olduğum için ismimle bana da bir mesaj göndermiş.

Diyor ki:

“Salgın dolayısıyla MET zorda. O nedenle gönüllü olarak maaşımı almayacağım.”

Bu mesajdan 48 saat sonra Türk Hava Yolları’ndaki bir arkadaşımdan şunu öğrendim.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu dün ilginç bir karar aldı. Başkan ve yönetim kurulu üyeleri 3 ay boyunca maaş almayacak.

Ayrıca şirketin tahsis ettiği araçların benzin ve köprü, yol geçiş ücretlerini de kendileri ödeyecek.

Salgın hepimizin günlük hayatını köklü biçimde değiştirmeye başladı.

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