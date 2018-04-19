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Ertuğrul Özkök tepkili: Bu yazımız da mı seçimle yazık olup gidecek yani!

"Denize girelim, güneşlenelim, geceleri keyifle çekirdek çitleyelim..."

19 Nisan 2018 11:24

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin son 3 senenin yaz aylarında olağanüstü haller yaşadığını söyleyerek 24 Haziran 2018'de erken seçim yapılmasına "Bu yazımız da mı seçimle yazık olup gidecek yani!" sözleriyle tepki gösterdi. Özkök, "Biz yorulduk, siz bıkmadınız mı" dedi.

Özkök'ün "Bu yazımız da mı seçimle yazık olup gidecek yani" başlığıyla (19 Nisan 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

2015 yazı, 7 Haziran seçimleri, sonra onun artçı depremleri, sonra ikinci seçim derken...

Kaçtı gitti...

2016 yazımızın içine FETÖ’cüler etti...

Tam da güzel bir yazın tam ortasında öyle bir şey yaptılar ki...

Hem ülkemize ihanet ettiler...
Hem yazımızın içine ettiler...

Geçen ilkbahar ve yaz desen...
Baharı referandumla, yazı artçısıyla vesaire o da gitti.

Üst üste üç yaz yani...

Yaşamadık, hissetmedik, görmedik...

Arkadaşlar burası Akdeniz ülkesi.

Yazları yaşar bu ülke.

Yaz geceleri mahallerin önüne kilimler atılır, hasırlar serilir...

Biz yorulduk, siz bıkmadınız mı... 

Biraz soluk alalım yahu...

Güzel bir yaz geçirelim...

Bu yaz hiç olmazsa, hançeremiz gerilmesin, yumruklarımız sıkılmasın, kaslarımız kasılmasın, sakin bir yaz geçirelim...

Denize girelim, güneşlenelim, geceleri keyifle çekirdek çitleyelim...

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