Ertuğrul Özkök'ten Yunanistan Başpiskoposu'na: Papaz efendi sen sus; belli ki tek isteğin Ayasoyfa cami olsun, Fener Patrikhanesi zayıflasın

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Ayasofya'nın ibadete açılacağı yönündeki tartışmalara "Türkiye bunu yapmaya cüret edemez" açıklamasını yapan Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronimos'a tepki gösterdi. Özkök," Papaz efendi sen sus, lütfen sus. Belli ki tek isteğin, Ayasoyfa cami olsun, Fener Patrikhanesi zayıflasın, sana da düşmanlık, kin, nefret ve iktidar için mama çıksın... Umarım makul Türkiye sana o mamayı vermeyecek." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Türkiye susmuş, Makul insanlar suspus... Çünkü sükûnet olsun, düşünelim, bir kere daha düşünelim, makul olanı yapalım istiyoruz. Ama bakın ki makul insan susunca, meydan provokatöre kalmış... Yunanistan’dan bir başpiskopos çıkmış, 'Sıkıyorsa yapın' der gibi konuşuyor... Sokağın en avam, en alelade dili ve vozurtusuyla...Resmen provokasyon yapıyor... Bırak be adam... Düş yakamızdan..." görüşünü savundu.

Özkök, "Bırak burada makul bir insan var. Fener Patriği, o aziz insan Bartholomeos, en insani, en düzgün üslupla ne denecekse diyor zaten. Üstelik içimizden biri olarak diyor. Sen çekil aradan. Belli ki tek isteğin, Ayasoyfa cami olsun, Fener Patrikhanesi zayıflasın, sana da düşmanlık, kin, nefret ve iktidar için mama çıksın. Umarım makul Türkiye sana o mamayı vermeyecek." ifadesini kullandı.

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