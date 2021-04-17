Ertuğrul Özkök’ten Sözcü’ye Turgut Özal teşekkürü: Bana yıllarca “Dönek”, “Özköşk” diyenlere kapak olacak bir sayfa bu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 28. ölüm yıl dönümünde kaleme aldığı yazısında, Sözcü gazetesinin “Reformist Tonton” başlığıyla hazırladığı Özal sayfası için, “Hem Sözcü Yazı İşleri’ni hem Emin Özgönül’ü kutluyorum. Yıllarca yerden yere vurulmuş, hakaretler yemiş gerçek reformcu ve devrimci bir siyasetçinin hakkını vermişler” dedi.

“Bana göre bu sayfa Türk solunun Özal için yaptığı alkışlanacak bir ‘iade-i itibar’ sayfası. Bana yıllarca ‘Dönek’, ‘Özköşk’ diyenlere de kapak olacak bir sayfa bu” diyen Özkök, şunları kaydetti:

“Bu sayfa bize başka bir şey daha anlatıyor. Tarih en büyük haksızlıkların düzeltildiği yer. Eğer işinizi iyi yapıyor, gerçek reformlara imza atıyorsanız. Bir gün yeminli rakipleriniz bile sizi kabullenmek zorunda kalıyor. Zorunda kalmak bile yanlış. İçlerinden gelerek böyle güzel anma sayfaları yapıyorlar. Nur için yat Sevgili Cumhurbaşkanımız. Bu ülke size çok şey borçlu. Bir gün hepimiz sizin o ısrarla anlattığınız üç hürriyet kavramını öğreneceğiz.

Düşünce ve ifade hürriyeti. İnanç hürriyet. Girişim hürriyeti. Tabii ki adalet. Tabii ki vicdan. Tabii ki laiklik. Büyük ve müreffeh Türkiye işte bu sağlam ayaklar üzerinde yükselecek ve tarih bu Türkiye’yi inşa eden siyasetçileri hep böyle harika sayfalarla anacaktır.”

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