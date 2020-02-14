Ertuğrul Özkök’ten ‘İdlib’ yorumu: Eğer gurur halledilirse 29 Şubat’ı beklemeden kesin çözüm olabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İdlib’de yaşanan son gelişmeleri bugünkü köşesinde yorumladı. Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Eğer rejim yeniden saldırırsa rejimi her yerde vururuz” açıklamasının ilk kısmını çoğu manşette görülmediğini altını çizdi. İdlib konusunda görünenin aksine kendisinin iyimser olduğunu belirten, “Şimdi Türkiye HTŞ’nin elindeki silahları alır ve saldırganlıklarını önlerse, 29 Şubat’a kalmadan orada de facto düzen sağlanır. Geriye ne kalır? Gurur... Bütün tarafların gururunu kırmadan, kimseyi yenik veya galip ilan etmeden, her tarafın menfaatine uygun bir çözüm.” görüşünü savundu.

Özkök, “Yolun bizim tarafımızda, Türkiye ve Batı istediği yerleşimleri kurabilir. Üst tarafında da rejim kendi yeni devletini kurar.” düşüncesini dile getirdi.

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