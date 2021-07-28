Ertuğrul Özkök’ten göçmen yorumu: Bu artık gerçek bir beka meselesi haline geldi...

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilme kararı ve ülkede Taliban hakimiyetinin artması, 4 milyon Suriyeli'nin ardından 6,5 milyon Afgan mültecinin Türkiye'ye göç etme tehlikesini değerlendiren Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, “Bu artık gerçek bir beka meselesi haline geldi” dedi.

“Ülkemizde şu an 6 milyona yakın göçmen barındırıyoruz. Buna iki-üç milyon Afgan göçmen de eklenirse sorunun hem ekonomik hem sosyal boyutu altından çıkılamayacak bir noktaya gelebilir. Kafamızı hiç kuma gömmeyelim. Durum acil. Bugün değil, dün değil, önceki günden beri atmamız gereken adımlar var” diyen Özkök, şunları kaydetti:

Acil olarak yeni göçü önlemeli, İran’a artık bu göçü kabul edemeyeceğimizi kesin dille anlatmalıyız. “Müslümansa kim gelirse gelsin” politikasına da son vermeliyiz. Konuyu toplumsal düzeyde tartışmaya başlamalıyız. Ama tartışmak isteyen herkese anında “ırkçı” ve “faşist” damgası vurmaktan da vazgeçmeliyiz. Hepimiz, öncelikle de iktidar bilmeli ki önümüzdeki seçimin en önemli konusu belki bu olacak...

Kısaca: Göçmen sorununu, bunu tartışan herkese anında ırkçı ve faşist damgası vuranlarla, “Göçmenlerin hepsini gönderelim, suyunu keselim, elektrik vermeyelim” diyen fanatiklerin elinden kurtarıp, makul insanların alanına çekmeliyiz... Bu artık gerçek bir beka meselesi haline geldi...

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