Ertuğrul Özkök'ten Erdoğan'ın damadı Bayraktar'a: Onu 2019'un 20 insanı seçmekte haklıymışım

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ı 2019 yılının 20 insanı seçmekte haklı olduğunu bugünkü köşesinde yazdı.

Özkök, "Türkiye’deki iktidar yanlısı medyadan değil, uluslararası ve bölgesel kaynaklardan izliyorum. Bölgedeki askeri durum şöyle: Türkiye kendi yapımı SİHA’larla muazzam sonuç alıyor. Tasarım ve üretim kendimizin, yazılım kendimizin, içindeki mühimmat kendimizin ve bu insansız savaş araçlarının arkasında bir şirket, bir aile ve onun başındaki genç bir iş insanı var. Baykar şirketi... Bayraktar Ailesi ve Selçuk Bayraktar... Yılbaşında 'Türkiye’de yılın 20 insanı'nı seçerken o listeye Bu SİHA ve İHA’ları üreten şirketin başındaki Selçuk Bayraktar’ı da koymuştum. Çok haklıymışım..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Bahar Kalkanı' harekâtı ne kadar haklı olduğumu bir kere daha gösterdi. Türk ordusu bugün dünyanın en etkili insansız hava aracı filolarından birine sahipse bunda onun payı çok büyük" ifadesini kullandı.

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