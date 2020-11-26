Ertuğrul Özkök'ten Erdoğan'a: Siz cesur bir insansınız; gerçek ve samimi reformlardan korkmayın, Avrupa yolundan dönmeyin

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Siz cesur bir insansınız; gerçek ve samimi reformlardan korkmayın, Avrupa yolundan dönmeyin" diye seslendi.

Özkök bugünkü yazısında, "Türkiye’nin gerçek bir reforma ihtiyacı var. Sadece ekonomide, kanunlarda, adalette değil… Zihniyette, vicdanlarda, merhamette, özgürlükte, vefada… Bunları özlüyoruz hasretiz. Eminim Timur Selçuk şarkılarını seven Emine Hanım da çok sevecektir Selda Bağcan’ın bu hüzünlü nostaljisini. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tek kişilik açık bir vatandaş dilekçem var. Lütfen Selda Bağcan’ın ‘O Günler’ şarkısına, Ferdi Özbeğen’in şarkılarına kulak verin. Ve lütfen vazgeçmeyin bu reformlardan…" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Siz cesur bir insansınız; gerçek ve samimi reformlardan korkmayın. Avrupa yolundan dönmeyin. Emin olun özgür insanlar, korkmuş insanlardan çok daha güçlü, çok daha kalabalık ve samimi bir şekilde destekleyecektir sizi. Bu yol sizi de, ailenizi de, çocuklarınızı, torunlarınız da; bizleri, hepimizi de daha müreffeh, daha güçlü, daha güzel bir Türkiye’ye götürecektir." görüşünü savundu.