Ertuğrul Özkök'ten 'Büşra Kayıkçı'yı hedef alan Prof. Dr. Sofuoğlu'na: Sen tarihin tozlu rafları arasında kaybolurken, bu ülkenin başörtülü kızları caz da çalacak...

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilen Büşra Kayıkçı'yı hedef alan Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Özkök, "Sen tarihin tozlu rafları arasında kaybolurken, bu ülkenin başörtülü kızları caz da çalacak" görüşünü savundu.

Özkök, "Kendine tarih profesörü diyen biri çıktı.... Adı da Ebubekir Sofuoğlu... Sakarya Üniversitesi’nde hocaymış... Arkadaş muhafazakâr ya... Başörtülü kız caz mı çalar... Dayanmış mesajı: 'Kıyamet alametleri... Alkol gurmeliği gibi festivalde de finale kalan bir başörtülü görecek miyiz?' Bu arkadaşı biliyorsunuz... Hani 'Google’ı Abdülhamid buldu' diyen müthiş tarihçi..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Hiç uğraşma hocam... Başörtülü kızları böyle şeylerden kurtarmanın yolu kolay, formülü belli... Kur konser salonunun kapısına bir ikna odası göster kızcağıza imanın yolunu... De ki... 'Kızım başörtüsü ile caz piyanosu çalmak günah... Ya salona girerken başörtünü çıkar... Ya peruk tak... Ya da Sibel Eraslan romanlarının trajik muhafazakâr kahramanı gibi git kazıt kafanı...' Ayıp yahu... Bu ülkenin başörtülü kızları sadece bağlama mı çalacak yani... Sadece türkü mü çığıracaklar..." yorumunu yaptı.

Özkök, "Biliyorum hocam, senin derdin, korkun başka... Çünkü caz özgürleştirir... O yüzden senin için açık ve yakın tehlike... Ama kurtuluşun yok hocam... Sen tarihin tozlu rafları arasında kaybolurken, bu ülkenin başörtülü kızları caz da çalacak... Büyükelçi, savcı, hâkim, işkadını olacaklar... Şef de olacaklar, gurme de olacaklar... Bir de şu an senin oturduğun kürsülere oturup çocuklara gerçek tarihi anlatacaklar... Senin Google’ı bulan Abdülhamid tarihini değil..." ifadesini kullandı.

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