Ertuğrul Özkök'ten Anadolu Ajansı'nın “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümüne İsmet İnönü ve Bülent Ecevit eleştirisi

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında Anadolu Ajansı'nın “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" adlı albümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışmayı beğendiğini ancak 'bazı kozmetik eleştirileri' olduğunu söyleyen Özkök, Albüm'de bütün siyasi liderlerin fotoğraflarının tam sayfa yer aldığı ancak bu ilkenin "İsmet İnönü, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’ten esirgendiğini" belirtti.

"Demokrat Parti’nin iktidara gelişini tam bir sayfa ile veren albüm, İnönü’nün Cumhurbaşkanı oluşunu dörtte bir sayfalık bir fotoğrafla geçiştirmiş" diyen Özkök, "Bülent Ecevit’in ölüm haberinin de Neşet Ertaş’ın ölüm haberinin yarısı kadar bir yer kapladığına dikkati çekerek, "Sanatçı için alkışlanacak, siyasetçi için ise düşündürücü bir tercih olmuş" görüşünü dile getirdi.

Özkök, "Anadolu Ajansı devlete ait bir kurum. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihini anlatırken fotoğraf seçiminde bu sembolik dengeye dikkat edilmesini bekliyor insan" ifadelerini kullandı.

Özkök'ün yazısından ilgili bölüm şöyle:

Anadolu Ajansı’nın bu yıl temmuz ayında, yani pandemi ortasında yayınladığı “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı albümünü okuyor ve fotoğraflara bakıyorum. Çok güzel bir çalışma. 100 yıllık albümümüzde gözüme çarpan birkaç şey. Ajansa bu güzel çalışma için teşekkür ediyorum. Ancak albümle ilgili bazı kozmetik eleştirilerim var.

Bunlardan biri rahmetli Bülent Ecevit’le ilgili. Albüm, 100 yıllık tarihimizin bütün siyasi liderlerinin iktidara gelişini tam sayfa fotoğraflarla vermiş. Çünkü her biri bu ülkenin bir dönemini açan insanlar. Atatürk, Adnan Menderes, Turgut Özal, Tayyip Erdoğan kendilerine ayrılan tam sayfalarla dönem açan liderler olarak sunulmuş.

Bu ilke nedense İsmet İnönü, Süleyman Demirel ve Bülent Ecevit’ten esirgenmiş. Demokrat Parti’nin iktidara gelişini tam bir sayfa ile veren albüm, İnönü’nün Cumhurbaşkanı oluşunu dörtte bir sayfalık bir fotoğrafla geçiştirmiş. 100 yıllık albümümüzde gözüme çarpan birkaç şey. Dikkatimi çeken bir başka nokta ise albümün ilk bölümünde Atatürk’ün Celal Bayar’la çekilmiş birçok fotoğrafı kullanıldığı halde, İnönü’yle fotoğrafı çok az. Sanki gizli bir el İnönü’yü perdenin arkasına saklamış.

Dahası 1974 Barış Harekâtı kararını ve sorumluluğunu alan, bunu zafere götüren, Türkiye’de sosyal reformları, çalışan insanlarla ilgili en büyük yasal düzenlemeleri getiren Bülent Ecevit’in ölüm haberi de nedense Neşet Ertaş’ın ölüm haberinin yarısı kadar bir yer bulabilmiş kendine albümde. Sanatçı için alkışlanacak, siyasetçi için ise düşündürücü bir tercih olmuş.

Anadolu Ajansı devlete ait bir kurum. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti devletinin tarihini anlatırken fotoğraf seçiminde bu sembolik dengeye dikkat edilmesini bekliyor insan.

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