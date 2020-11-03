Ertuğrul Özkök'ten AKP'li Çamlı'ya tepki: Bu adamın ağzının söylediğini ne kulağı ne yüreği işitiyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Meclis'te 2017 yılında "@yelizadeley" isimli hesabı kullanarak yayın yaptığı ortaya çıkan ve Türkiye'nin en büyük sorununun işsizlik olduğunu belirten Türkan Şoray’ı hedef alan AKP milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’ya tepki gösterdi.

Özkök, "O Türkan Şoray...Hepimizin hayatına birden çok kere dokunmuş bir sanatçı... 'Selvi Boylumuzun Al Yazmalısı' o... Hepimizin Asya’sı ... Gönlümüzün Türkan Sultan’ı. İlk defa konuştu... İşsiz gençlerin onu çok üzdüğünü söyledi... Gelir adaletsizliğinin onu mutsuz ettiğini anlattı... Kutuplaşmanın onu

kahrettiğini söyledi... Hepimizin içini yakan şeyler..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Ama bakın bir seçim bölgesinin oylarıyla seçilmiş biri çıkıp bütün ülkenin oylarıyla gönlünde tahta oturttuğu sanatçı için neler diyor: 'Çamuriyetçi, HDPKK’ci, Amerikancı, İsrailci, emperyalist işbirlikçisi...' Hadi bu adamın ağzının söylediğini ne kulağı ne yüreği işitiyor... Onunla aynı sıralarda oturanların hiçbiri de görmüyor, işitmiyor mu bunu... Ayıp yahu..." ifadesini kullandı.

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