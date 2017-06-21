Ertuğrul Özkök: Taşgetiren'in sansürlenen cümlesinin altına imzamı atıyorum!

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Star yazarı Ahmet Taşgetiren'in "Yürüyüş" başlıklı yazısında sansürlenen "Bence iktidar ‘Adalet Yürüşü’nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslubu ile olmaz bu iş" ifadesiyle ilgili olarak "Bu cümlenin altına imzamı atıyorum" dedi.

Bahsi geçen ifade, gazetede yer almış; ancak internet sitesinden çıkarılmıştı. T24'e konuşan Ahmet Taşgetiren, çıkarma işleminin kendi bilgisi dahilinde yapıldığını söylemişti.

Ertuğrul Özkök'ün "Eyvah o cümle yine tedavüle sokuldu" başlığıyla yayımlanan (21 Haziran 2017) yazısının ilgili bölünü şöyle:

Ödüm koparak, endişeyle bekliyordum.

“İnşallah biri çıkmaz da o cümleyi yine duymayız” diyordum.

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Korktuğum başıma geldi.

Üstelik de hiç beklemediğim bir kişiden geldi.

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Önceki gün çıktı ve Sputnik kanalına FETÖ yargılamaları ile ilgili şu sözü söyledi:

“Savaştayız, 10 kişinin haksızlığa uğraması bir şey ifade etmez.”

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Bu cümleyi bir yerden hatırladınız mı?

Mesela şu cümleyi de...

“Bu büyük bir olay. Kurunun yanında yaş da yanabilir...”

Mesela şu cümleyi de:

“Küçük fotoğrafa değil, büyük fotoğrafa bakalım...”

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Türkiye’nin anlı şanlı liberal düşünürleri Stalin Gulaglarına dönmüş Ergenekon, Balyoz, Kafes davalarındaki hukuki yanlışları, sırf yargılananlar askerler ve ulusalcılar olduğu için böyle savunuyorlardı.

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Bense hep şunu yazıyordum:

“Adalet, büyük fotoğrafa değil, vesikalık fotoğrafa bakar...”

Görüyor musunuz, o günlerin, yani bugün kumpas dediğimiz o rezil davaları meşrulaştırmak için kullanılan o cümle yine piyasaya sürüldü.

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Hem de o günlerde, işte bu kafayla bakanlar yüzünden hapse atılmış Doğu Perinçek tarafından...

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Bense yine aynı şeyi söyleyeceğim.

Adalet büyük fotoğrafa değil, vesikalık fotoğrafa bakar.

Ahmet Taşgetiren'in sansürlenen cümlesi

İktidar yanlısı medyada adalet konusundaki “vicdani retçilerin” sayısı artıyor.

Star yazarı Ahmet Taşgetiren, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne açık destek verdi.

Gazetesi taşra baskısında yer alan bir cümleyi sonradan çıkarmış.

O cümle şuymuş:

“Bence iktidar ‘Adalet Yürüşü’nü önemsemeli. Bekir Bozdağ üslubu ile olmaz bu iş.”

Bu cümlenin altına imzamı atıyorum.