Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Taliban’ın elinde kalaşnikoftan çok Amerikan M-16 silahları var. Amerikalılar giderken bütün silahlarını bıraktı ve Taliban bunlara el mi koydu?" diye sordu.

Özkök yazısında, "Hiç şüphesiz 20’nci yüzyıla damgasını vuran silah Rus yapımı “Kalaşnikof”tu... Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Asya steplerine bütün gayrinizami savaşlarda ellerde o silahı gördük... Direniş ve isyan afişlerinde o vardı... Ama dört gündür Afganistan’dan gelen fotoğraflara bakıyorum... Taliban’ın elinde Kalaşnikof’tan çok Amerikan M-16 silahları var... Amerikalılar giderken bütün silahlarını bıraktı ve Taliban bunlara el mi koydu? Yoksa insan öldürmede M-16’nın veya öteki Amerikan silahlarının performansı Rus efsanesini bitiriyor mu...- Konuyu silah uzmanlarına havale ediyorum..." ifadesini kullandı.