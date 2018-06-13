Ertuğrul Özkök: Talat Bulut olayını başından beri dikkatle izliyorum, orada bir şeyler var...

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, set çalışanı Özge Ş.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen oyuncu Talat Bulut olayını başından beri dikkatle izlediği bu konuda bir şeyler olduğunu söyledi.

Özkök bugünkü köşesinde cinsel saldırı iddiasıyla ilgili olarak şunları yazdı:

Talat Bulut olayını başından beri dikkatle izliyorum.

Sektörden güvendiğim bazı erkeklerle konuştum.

Ayrıca ‘Yasak Elma’ dizisinin kadın oyuncuları da set işçisi arkadaşlarına sahip çıktılar.

Yani Talat Bulut olayında ben de ikna oldum.

Orada bir

şeyler var.

*

Ancak Fatma Girik “Talat bu işleri yapacak insan değil”deyince biraz durdum.

Konuşan Fatma Girik gibi dobra bir kadın.

Aynı duyguyu Catherine Deneuve ve Margaret Atwood taciz konusunun abartıldığını söylediğinde de yaşamıştım.

*

Taciz olaylarında kadınların erkekler lehine girişimleri tartışmayı ilginç bir noktaya çekiyor.