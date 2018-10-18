Ertuğrul Özkök: Suudi Arabistan'ı 'haydut devlet' ilan etmemek için 'haydut katil' planı uygulanıyor

Gazeteci Cemal kaşıkçı 2 Ekim'den bu yana kayıp. Kaşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi için Washington'daki Suudi Büyükelçiliği tarafından İstanbul Başkonsolosluğuna yönlendirilmesinin ardından devletler nezdinde bir gazeteciyi aşan hesaplaşma iddiları ortaya atıldı. Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Amerikan medyasında son 72 saat içinde bu cinayeti işleyenler için 'rogue killer' ifadesi kullanılmaya başlandığını yazdı. Özkök, 'haydut devletler' için kullanılan bu sözün "Yani Suudi Arabistan’ın 'rogue state' (haydut devlet) ilan etmemek için bunu bir 'haydut katil' üzerine yıkma planının uygulanması gibi" değerlendirmesinde bulundu.

Başından beri iki kişiye dikkat ettiğini belirten Özkök, Maher Abdulaziz Mutreb ve Salah Muhammed Al Tubaigy'ı işaret etti. Salah Muhammed Al Tubaigy'ın uzmanlık alanının kesip, parçalamak olduğunu bildiren yazar Tubaigy'ın 2014 yılında çalıştığı yeri ikna ederek 2.5 milyon dolar değerinde bir 'mobil otopsi TIR’ı' alınmasını sağladığını kaydetti. Özkök, "Mükemmel cinayet için tam teşekküllü mükemmel ekibi kurmuşlar" dedi.

"Prensin haberi yok' mu dediniz ha ha ha ha ha"

Prensin bu olaydan haberi olmadığı tezi için 'kargalar bile gülmez' yorumu yapan Ertuğrul Özkök, "Acaba getirilen mobil otopsi malzemesi ne oldu:Tabii bir de ceset ne oldu: Kemik testeresi ve kemik DNA’sı uzmanları nasıl bir çalışma yaptı?" sorularını yöneltti.

"Son 72 saatte 'rogue killer'ı kim uydurdu"

Cemal Kaşıkçı olayının kriminal ve hukuk alanından çıkıp diplomatik ilişkiler alanına girmeye başladığını savunan yazar, son 72 saat içinde özellikle Amerikan medyasında bu olayı yapanlar için 'rogue killer' (haydut devlet) ifadesi kullanılmaya başlandığını aktararak, "Suudi Arabistan’ın 'rogue state' ilan etmemek için bunu bir 'haydut katil' üzerine yıkma planının uygulanması gibi geldi bana..."diye yazdı.

Ertuğrul Özkök'ün "Kadavra uzmanlığından kemik testereli cinayete" başlığıyla (18 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz