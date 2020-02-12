Ertuğrul Özkök: Şunu da unutmayın, Mustafa Akıncı’nın arkasında yüzde 65 oy var

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, Guardian gazetesine verdiği röportajda,”KKTC’nin Kırım gibi bir modelle Türkiye’ye ilhakı için ne düşündüğü” sözleri nedeniyle sert sözlerle eleştirilen KKTC Mustafa Akıncı’nın arkadasında yüzde 65 oy olduğunu hatırlattı. Akıncı’nın aynı sözleri yazmaması koşuluyla kendisine de söylediğini dile getiren Özkök, “Evet KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı bunu daha serinkanlı ve daha az incitici bir ifade ile dile getirebilirdi.” görüşünü savundu.

Özkök, “Ankara’daki arkadaşlar... Dışişleri... Etrafımızda bunca akbaba dolaşırken... Lütfen başımıza bir Kıbrıs meselesi çıkarmayın. Lütfen biriniz çıkın ve deyin ki...'Kardeşim nereden çıktı bu ilhak meselesi? Bizim böyle akılsızca bir şey düşünebileceğimizi nereden çıkardınız?’ Yok mu böyle akıllı ve makul bir ‘ikinci ses" ifadesini kullandı.

Özkök şunları kaydetti:

Türkiye’de ona ağza alınmayacak sözleri söyleyenlere bir şeyi hatırlatmak isterim. O insan son başkanlık seçiminde halkının yüzde 65’inin oyunu aldı. Türkiye’de bırakın böyle bir oyu, ona yaklaşan siyasetçi yok. Mustafa Akıncı ODTÜ mezunu, tam “sakin güç” tanımına uygun bir siyasetçi.

Bugün iktidar adına ona makineli tüfekle ateş edenlere, 15 Temmuz darbe gecesi o Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda nelerin yaşandığını bir kere daha anlatayım.

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