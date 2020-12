Ertuğrul Özkök: Son 10 yıldır Türk markalarını büyük bir keyif ve gururla giyiyorum ve kim ne der diye bakmadan, hepsinin reklamını yapıyorum

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, son 10 yıldır Türk markalarını giydiğini ve reklamlarını yaptığını belirtti.

Özkök, "New Americana...' 'Post pandemi' dönemi Amerika’sını anlatacak olan kavramlardan biri bu olacak... Yeni Amerikan tarzı... Bunun en önemli sonuçlarından biri giyim tarzlarında olacak... Amerika’da şu günlerde 'lüks sokak giyim tarzının' en hızlı yükselen yeni markasının çok ilginç bir adı var: 'Fear of God' yani 'Allah korkusu' Böyle marka mı olur diyeceksiniz... Oldu bile ve şu an Jay Z’sinden, Rihanna’sına birçok ünlünün sırtında bu marka var. Kurucusu Jerry Lorenzo isimli İspanyol Afrika kökenli bir tasarımcı.Tasarımlarına baktığınızda, 'Ne var bunda ben de yaparım' diyebileceğiniz türden bir çizgi... Basit...Daha çok siyah ve gri üzerine kurulu... Özellikle pantolonlar bizim eşofman altı dediğimiz sweatpant... Rahatlık ve sadelik ön planda... Ama en önemlisi giyimde yeni bir anlayış geliyor: Giydiren kadar giyen de önemli..." düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kendi payıma son 10 yıldır Türk markalarını büyük bir keyif ve gururla giyiyorum ve kim ne der diye bakmadan, hepsinin reklamını yapıyorum. Bu mücadelesinde Mudo’yu bütün kalbimle destekliyorum. Bana göre sokak savaşını yanlış insanlara veriyor. Asıl sorumlu bu elitin giydiklerini fotoğraflayan magazinciler değil, yerli giymeyen Türk eliti... İşte o nedenle biraz da espriyle soruyorum: 'Nişantaşı’nı da Allah korkusu saracak mı?' Belki de birisi çıkar ve 'Allah sevgisi' diye bir marka yaratır ve Nişantaşı da giyer..." ifadesini kullandı.

