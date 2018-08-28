Ertuğrul Özkök: Solcu bir sanatçının bu sözleri...

Yeni Türkü grubunun solisti ünlü sanatçı Derya Köroğlu, dün Sabah gazetesinde yayımlanan söyleşisi sonrası açıklama yaparak, "Cımbızla oradan çekilip parça parça kelimeleri bir araya getirerek bana 'söylettirilen' sözlere inanmayın" ifadesini kullandı. Öte yandan Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Sabah gazetesinin Derya Köroğlu'nun "Öfke ve nefret toplumu haline geldik. Bu çok üzücü bir tablo. Herkes birbirinin kötülüğünü ister hale geldi. Bir toplumda bu kadar düşmanlık olmamalı" sözlerine yer vermiş olmasını 'çok umut verici bir gelişme' olarak nitelendirdi. Sanatçının Sabah'a konuşmasını, "Bu ülkenin muhalif insanlarının gerektiğinde en kızdığı iktidarların bile nasıl arkasında mertçe durduğunu gösterdi" diye yorumladı.

Yazar Özkök'ün Derya Köroğlu'nun Sabah'a konuşmasını değerlendirdiği yazısı şöyle:

ODTÜ'lü 4 genci bırakan hakim, şu ODTÜ'lünün sözlerine ne demiştir

"Yeni Türkü grubunun kurucularından Derya Köroğlu, dün Sabah gazetesinde Tuba Kalçık’a şunları söylemiş:

- “Öfke ve nefret toplumu haline geldik. Bu çok üzücü bir tablo. Herkes birbirinin kötülüğünü ister hale geldi. Bir toplumda bu kadar düşmanlık olmamalı.”

Bir: Sabah gazetesinin böyle bir teşhise sayfalarını açması çok umut verici bir gelişme...

İki: Ama daha önemlisi şu sözleri de yayınlaması:

- “Atatürkçülük, yurtsever olmak ve emperyalizmin karşısında durmaktır. Zaten Atatürk, dünyada emperyalizme karşı savaşarak milli mücadeleyle Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve dünyaya örnek olan yegâne liderdir.”

Üç: Yaşadığımız şu son ekonomik kriz ve solcu bir sanatçının bu sözleri, bu ülkenin muhalif insanlarının gerektiğinde en kızdığı iktidarların bile nasıl arkasında mertçe durduğunu gösterdi.

Dört: Derya Köroğlu eski bir ODTÜ mezunu...

Bu satırları okurken, geçenlerde mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart yüzünden hapse atılan 4 ODTÜ’lü genci serbest bırakan hâkimi düşündüm.

İyi bir iş yaptı o hâkim...

Yurdunun geleceği için çok güzel ve örnek bir iş yaptı..."

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