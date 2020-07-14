Ertuğrul Özkök: Sisi gibi siyasetçiler 55 yaş üstündeki Mısırlıya 'kurtarıcı' gibi görünebilir ama Z kuşağının gözünde bir 'villain'

Ertuğruz Özkök, Mısır'da baskıcı rejimde susturulan muhalefeti üstlenmiş 6 süper kahramanı yazdı. "Z kuşağı, dünyanın her yerinde, aynı zamanda bir “süper kahraman” kuşağı" diyen Özkök, "Sisi gibi siyasetçiler 55 yaş üstündeki Mısırlıya 'kurtarıcı' gibi görünebilir ama Z kuşağının gözünde bir 'villian'..." ifadesini kullandı.

Özkök, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Kısaca Mısır’da, gökyüzündeki tanrılar da artık yeryüzündeki kötülere savaş açmış durumda... Bakalım bu savaşı kim kazanacak... Yeryüzündeki kötünün, yani diktatör Sisi’nin sahte ilahiyatı mı. Gökyüzündeki gerçek Tanrı’nın adaleti mi..."

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