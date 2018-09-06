Ertuğrul Özkök: Sınırımızdaki 50 binden fazla silahlı cihatçı ağır bir bela olarak Türkiye'nin sırtına bırakılabilir

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin bir an önce Esad’la görüşmeye başlaması gerektiğini belirterek konuya ilişkin bir araştırmayı değerlendirdi. Araştırmaya göre, kamuoyunun yüzde 59.6’sı Esad’la direkt görüşmelerin başlatılmasına karşı. Özkök, çıkan sonucu eleştirerek Esad'ın kazanması durumunda Suriye'de gerçekleşecek olası senaryoları yazdı. Yazar, "Ama hepimiz bilelim ki, önümüzdeki üç-beş yıl içinde karşımıza şöyle bir Suriye çıkabilir...Maalesef sınırımızdaki 50 binden fazla silahlı cihatçıyı ağır bir bela olarak Türkiye’nin sırtına bırakmış"

"Kamuoyu benimle aynı fikirde değil"

Ertuğrul Özkök, "Barlas ve ben yüzde 60’a bunu anlatabilir miyiz" başlığıyla yayımlanan yazısında şu noktalara dikkati çekti:

"Kamuoyu Mehmet Barlas ve benimle aynı fikirde değil

İkimiz de Türkiye bir an önce Esad’la görüşmeye başlamalı diyoruz.

Ama Optimar Araştırma Şirketi’nin anketine göre, kamuoyunun yüzde 59.6’sı Esad’la direkt görüşmelerin başlatılmasına karşıymış.

İdlib’de bombardımanın başladığı gün kamuoyuna şu çok muhtemel senaryoyu anlatabilir miyiz, şüpheliyim.

Ama hepimiz bilelim ki, önümüzdeki üç-beş yıl içinde karşımıza şöyle bir Suriye çıkabilir...

Bir: ESAD Türkiye sınırındaki toprakların tamamını almamış.

Maalesef sınırımızdaki 50 binden fazla silahlı cihatçıyı ağır bir bela olarak Türkiye’nin sırtına bırakmış.

İki: ESAD rejimi Kürtlerle fiilen anlaşmış. Tam olmasa da onlara yarı özerklik gibi bir statü vermiş.

Üç: ESAD İsrail ile fiilen anlaşmış. Golan sınırında araya Rus askeri girmiş. En büyük meselesi halledilmiş.

Dört: Biz ve dünyada birçok ülke, Esad’a hâlâ 600 bin kişinin katili gözüyle bakıyor, ama içeride, “Ülkesini İslami cihat tehlikesinden” kurtarmış, ülkesini parçalamak isteyen “dış güçlere” karşı zafer kazanmış bir “kurtuluş savaşı kahramanı” olarak görülüyor.

Beş: Esad yazdığı bu “destanla”, Arap dünyasının en modern devletini kurmuş. Bu devletin belkemiğini cihatçı olmayan Sünniler, Aleviler, Hıristiyanlar ve laik Kürtler oluşturmuş.

Savaşın başlamasından üç ay sonra şunu yazmıştım:

“Sınırımız Peşaver’e dönecek. Orada bir Afganistan doğacak...” Dönemin Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun bütün eleştiri okları bana çevrilmişti.

Yani o yüzde 60’a bu senaryoyu anlatan kişiyi de hafife almayın.

Karşı olsanız da yazın bir kenara demek istiyorum."

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