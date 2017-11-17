Ertuğrul Özkök: ‘Sert adam’ Reis’ten izin alırsa Yalçın Küçük onunla görüşecek

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, 'Sert adam' diye nitelediği Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı Yiğit Bulut'ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan izin alması durumunda, Prof. Yalçın Küçük ile görüşeceğini yazdı.

Özkök'ün "Sert adam bölüm 2: ‘Sert adam’ Reis’ten izin alırsa Yalçın Küçük onunla görüşecek" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Yalçın Küçük’ün Odatv’deki mülakatlarının hastasıyım.

Benim için en büyük eğlence kaynaklarından biri bu mülakatlar.

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Dün yayınlanan son mülakatında ilginç bir istihbarat vardı.

Cumhurbaşkanı’nın başdanışmanı Yiğit Bulut, kendisine haber göndermiş, Yalçın Küçük’le yine görüşmeye başlamak istiyormuş.

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Yalçın Küçük de Yiğit Büyük’e, pardon Bulut’a cevap veriyor.

“Cumhurbaşkanı’ndan izin alırsa elbette görüşürüm” diyor.

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Elçiye zeval olmaz...

Ben de mülakatta okuduğum bu cevabı gönüllü bir elçi olarak Sert Adam’a iletiyorum.

AKP’ye iltica etmeden önce, haftada iki gün Ankara’ya gidip sık sık yaptığı Yalçın Küçük sohbetlerine başlayabilir.

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Vallahi, samimi söylüyorum...

Ah o görüşmede ben de olsam ve şöyle kenarda oturup o muhabbeti bir dinlesem...

Yalçın Küçük'ten bana da mektup var

YALÇIN Küçük mülakatında bana bir de mektup göndermiş.

Ben Enis Berberoğlu için “O FETÖ’cü olamaz” diye yazmıştım ya...

Yalçın Küçük mektubunda benim bu görüşüme katıldığını söylüyor.

İkimiz birden tekrarlıyoruz...

Sayın savcılar, hâkimler...

Enis’ten FETÖ’cü olmaz...

Katiyen olmaz...

Yalçın Küçük'ün tezlerine bir katkı

BU arada Yalçın Küçük’ün hatıratında benimle ilgili küçük bir eksikliği tamamlayayım. Biz onunla Mehmet Ali Kışlalı’nın çıkardığı Yankı dergisinde aynı dönemde yazı yazdık. Ama Yalçın Küçük’le aynı zamanda yazdığımız tek dergi o değildi. 1970’li yılların sonunda o Türkiye İşçi Partisi’nin “Yürüyüş” dergisinde başyazı yazarken, o dergide benim de bazı yazılarım yayınlandı.