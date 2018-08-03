Ertuğrul Özkök: Sen de bu ülkeye ya kafeste geleceksin, ya tabutta

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaretten dönerken; PKK'nın terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan'ı köşesine taşıdı. Özkök, "Andımız olsun ki...Dağda kalan bebek katillerini de ininden alıp, onun yanına tıkacağız...Hürriyet 25 yıl önce bebek katillerinin peşini bırakmamıştı...Sen de bu ülkeye ya kafeste geleceksin, ya tabutta...O gün beşincisini de Bedirhan bebek için atacağız..." dedi.

Yazar Özkök'ün "5. manşeti Bedirhan bebek için atacağız" başlığıyla yayımlanan (03 Ağustos 2018) yazısı şöyle:

"Dün Hürriyet’in manşeti de şuydu: “Bu meleği unutma Türkiye...”

Dünkü manşete bakınca kendi kendime dedim ki...

Demek ki bebek katilliği bu mendebur terör teşkilatının DNA’larına işlemiş.

Çetebaşı hapse atılsa da dağda kalanlar bebek kıyımına devam ediyormuş...

Her cinayet toplumda aynı öfke selini yaratmaz...

Ama bebek cinayeti var ya...

O küçücük bedenlere saplanan mermiler, şarapneller, kalleş mayınlar...

İşte onlar bütün bir milleti ayağa kaldırır...

Bil ki, Bedirhan Mustafa bebeğin Türk bayrağına sarılı tabutu çok içimize oturdu...

Hürriyet 25 yıl önce bebek katillerinin peşini bırakmamıştı... Bugün o masada oturan arkadaşlarımızın da asla unutmayacağına eminim.

Şimdi sana geliyorum, bileklerine kadar çocuk kanına batmış kirli adam...

25 yıl önce, elebaşınızı paketleyip getirmiştik...

Bebekleri katleden adam, büyükler karşısında yalvar yakar olmuştu.

Andımız olsun ki...

Dağda kalan bebek katillerini de ininden alıp, onun yanına tıkacağız...

Bu millet, bu devlet bebeğinin kanını yerde bırakmaz...

Şimdi bu dört manşete bir kere daha bak...

İyi bak...

Sen de bu ülkeye ya kafeste geleceksin, ya tabutta...

O gün beşincisini de Bedirhan bebek için atacağız..."

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