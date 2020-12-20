Ertuğrul Özkök: Selçuk Bayraktar geçen yıl yılın insanıydı, bu yıl dünyanın insanı

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Yılın 20 İnsanı"nı seçti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar için Özkök, "Geçen yıl yılın insanıydı, bu yıl dünyanın insanı" değerlendirmesinde bulundu.

Özkök, "Geçen yıl köşemde bir yenilik yaptım ve 'Yılın 20 İnsanı'nı seçtim.Hemen söyleyeyim, tamamen kendi görüşüme dayalı sübjektif bir seçimdi bu... Ama yaparken elimden geldiğince objektif olmaya çalıştım. Kutuplaşmış bir ülkede 'yılın insanını seçmek' çok zor bir iş... Tabii ki bu yıl da böyle olacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da siyasetçileri liste dışı tuttum." ifadesini kullandı.

Özkök yazısındaki Bayraktar bölümünde, "Dünyadaki dron (insansız hava aracı) devrimini, gelişmiş ülkelerden bile önce fark edip harekete geçti. Boeing 737 Max’lerini yere çakarken, o üzerinde ay-yıldız olan İHA’ları gökyüzüne dikti. Bugün dünya dron pazarında bir Türk İHA markası varsa, onun ve ailesinin girişimciliği sayesindedir. Geçen yıl bu listede yine vardı. Ama bu yıl Azerbaycan’daki başarısından sonra dünyada yılın insanı olmaya aday." görüşünü savundu.

Özkök'ün listesinde şu isimler yer aldı.

"Ayda Gezgin, Elif Perinçek, Özlem Türeci, Uğur Şahin, sağlık çalışanları, Selçuk Bayraktar, Sidar Şahin, Berkun Oya, Fatih Aksoy, Aydın Doğan Yalçındağ, Nazım Salur, AKUT ve AFAD, Sedat Ergin, İsmet Berkan, Beyhan Budak, Ezhel, Nusret, Başakşehir Futbol Kulübü, Timur Selçuk, Gli, Pamuk ve Kömür, Didomido ve Eglo G, Henüz adı konmamış insan"

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