Ertuğrul Özkök: Restoranların kapalı kaldığı her gün Türk ekonomisi 350 milyon TL kaybediyor

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, pandemi döneminde yeme-içme sektörüne dair, "Restoranların kapalı kaldığı her gün Türk ekonomisi 350 milyon TL kaybediyor" değerlendirmesini yaptı.

Özkök yazısında, "Peki alınan pandemi kredileri?Çoğu restoran ödeyemez durumda... Kısaca bu restoranların kapalı kaldığı her gün Türk ekonomisi 350 milyon TL kaybediyor... Ve düşünün....Bu sektörün yüzde 30’u batarsa bu parayı artık geri getirmek mümkün olmayacak...." görüşünü savundu.

Özkök, "Ama asıl önemlisi.... Şehirli bir insanın hayatında restoran ve barlar bir tür sosyal hub...Hayatımızda bizi stresten kurtaracak an ve mekânlar gidiyor demektir...Bir şehir kültürü kaybolabilir yani... Öyleyse çözüm ne?Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi Derneği Başkanı Kaya Demirer dün İsmail Küçükkaya’nın programında çözümü özetledi: 'Kredilerin bir bölümünü hibe edin...' Bence bu fotoğraftaki boş masalara bakıp ciddi ciddi düşünmek iyi olur." düşüncesini dile getirdi.