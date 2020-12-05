Ertuğrul Özkök: Putin, Trump ve Boris de bu kuyruğa girecekler mi?

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, önceki dönem ABD başkanları Barack Obama, George Bush ve Bill Clinton’ın Koronavirüs aşısını denemek için gönüllü olabileceklerine ilişkin açıklamalarını hatırlatarak, Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a işaret etti.

Söz konusu iki isimden konuya ilişkin şimdiye kadar herhangi bir açıklama gelmediğini ifade eden Özkök, Tabii bu da insanın aklına şu soruyu sokuyor. Bu popülist başkanlar başından beri pandemiye küçümseyici bir gözle baktılar... Acaba aşı konusunda da aynı tavrı mı sürdürüyorlar... Veya aşılar uygulanmaya başladıktan sonra dünyada başka hangi devletlerin yöneticilerini aşı kuyruklarında en önde göreceğiz” ifadelerin kullandı.

Özkök ayrıca Türkiye’nin anlaşma sağladığı Çin aşısının da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından vurdurulup vurdurulmayacağı sorusunu gündeme getirdi, "Veya Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus aşısını" dedi.

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