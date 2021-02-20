Ertuğrul Özkök: Popo ameliyatlarındaki riskler Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını etkileyebilir

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "Ülke olarak başımızda büyük bir sorun patlamak üzere. Ve bu sorunun adı 'Brezilya poposu' Ama yavaş yavaş bu deyimin yerini 'Kim Kardashian poposu' alıyor.Guardian son zamanlarda Türkiye’de poposunu kaldırttıktan sonra ölen 3 kişinin adını vermiş. Yani popo ameliyatlarındaki riskler Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını etkileyebilir" görüşünü savundu.

Özkök yazısında, "Guardian dün ilginç rakamlar yayınladı.Amerikan Estetik Derneği’ne göre 962 estetikçi üzerinde yapılan bir çalışma popo kaldırma operasyonlarında yüzde 3 ölüm riskinin bulunduğunu ortaya koymuş. Böyle 3 bin ölüm vakası kaydedilmiş. İşte Brezilya poposunun başımıza iş açma riski de burada başlıyor. Dün Guardian’da yayınlanan tam sayfa yazının yarıdan fazlası Türkiye’de popo ameliyatı yaptıran İngiliz hastalarla ilgili. Dünyada en çok estetik ameliyat yapılan üçüncü ülke Türkiye... Birincisi Tayland, ikincisi Meksika, üçüncüsü Türkiye...Türkiye’de estetik ameliyat yaptıran hastaların yüzde 19’u yabancı hastalar.Guardian son zamanlarda Türkiye’de poposunu kaldırttıktan sonra ölen 3 kişinin adını vermiş. Yani popo ameliyatlarındaki riskler Türkiye’nin sağlık turizmindeki başarısını etkileyebilir. Ama şu da var. Popo merakı yüzünden ABD’nin Florida eyaletinde de 15 kişi ölmüş. Bu arada küçük de bir ayrıntı." ifadesini kullandı.