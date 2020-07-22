Ertuğrul Özkök: Pınar, kendine erkek diyen bir alçak tarafından katledildi; nereden buluyorlar bu kör cesareti, kimden alıyorlar bu gücü

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından öldürülmesini bugünkü köşesine taşıdı. Özkök, "Pınar, kendine erkek diyen bir alçak tarafından katledildi; nereden buluyorlar bu kör cesareti, kimden alıyorlar bu gücü" düşüncesini dile getirdi.

Özkök, "Kızın cesedi Akbük’teki evimin üç adım ilerisinde, Yerkesik’te bulundu. Yani o alçak artık hepimizin mahallesinde... Ey erkek milleti... Önce teşhisi koy... Bir: Pınar, kendine erkek diyen bir alçak tarafından katledildi... İki: Hepimizin gözü önünde katledildi. Üç: Bir kere daha katledildi. Dört: Artık, kayıp haberi verilen her kızımızın, her kadınımızın hayatından umudu kestiğimiz günlerde yaşıyoruz.Beş: Bu caniler, barbarlar artık hepimizin mahallelerine kadar indiler. Altı: Ve giderek daha da barbarlaşıyor, giderek daha da pervasızlaşıyorlar, giderek daha da vahşileşiyor, canavarlaşıyorlar. Yedi: Ve biz erkekler artık şu soruyu sormalıyız... Ey erkek milleti, gör artık olup biteni... Bu aşağılık herifler, pervasız katiller kendilerine erkek diyorlar... Ve neden hep erkekler kadınları insafsızca boğazlıyor... Nereden buluyorlar bu kör cesareti, kimden alıyorlar bu gücü... Töremizden mi, neyimizden... Neyimizdense işte o batsın..." görüşünü savundu.

Özkök, "Ve ey erkek milleti... Yap artık gereğini... Yoksa bu yaratıklarla aynı cinsiyeti taşımak bile bizim için en büyük utanç olacak. Ve şunu da bil ki: Öyle bıyık bırakmakla olmuyor bu iş. Suratımızın orasına burasına serpiştirdiğim sekiz on kıl, sakal dediğimiz o kamuflaj bu insanlık utancını örtmüyor. Bir de şunu bilesin ki kadınların gözündeki yerin giderek dip yapıyor. Eğer milli ve yerli başarılarımızla övünmeyi biliyorsak, böyle yerli meselelerimizle utanç duymayı da öğrenmeliyiz artık." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın