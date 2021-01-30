Ertuğrul Özkök: Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında gazeteci Cüneyt Özdemir’in geçen yıl Orhan Pamuk’la çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medyada gündem olan Rasim Ozan Kütahyalı ile gerçekleştirdiği röportajı değerlendirdi. Özkök, “Orhan Pamuk'la aramda bir 'kız meselesi' varmış” başlığıyla kaleme aldığı yazısında Özdemir’in Nobel almak için Stockholm’e gittiğinde yaptığı röportajda Orhan Pamuk’un Fatih Altaylı ve kendisi hakkında, “Onlarınki heteroseksüel kıskançlık” demesine dikkati çekti.

“Vallahi hoşuma gitti... Keşke Cüneyt bulup yayınlasa o bölümü... Çünkü nasıl yorumlayacağımı bilemedim” diyen Özkök, “Bir erkek için 'heteroseksüel kıskançlıkta' arada bir kadın veya kadınların olması gerekir. Bildiğim kadarı ile aramızda böyle bir mesele hiç olmadı. Ya da benim haberim yok” ifadelerini kullandı.

Özkök, devamında şunları kaydetti:

“Yok ‘genel bir heteroseksüellik kıskançlığından’ söz ediyorsa o zaman farklı... Çıkardığım şu, anlamı şu olmalı: ‘Kadınlar beni beğendiği için onlar kıskanıyor.’ Yani arkasında “kadınların kendisine aşırı ilgisinden kaynaklanan bir özgüven” var demektir. Haklı da olabilir de... Haklı olsa da biraz abartı yok mu yani... Şu gökyüzünün altında şu garibi beğenen birkaç kadın yok mudur...”

Özkök, Cüneyt Özdemir’in Rasim Ozan Kütahyalı ile gerçekleştirdiği röportajı için de, “Cüneyt de onu ekrana çıkararak güzel bir program yaptı... Kendini ciddi zanneden televizyon tartışmalarındaki insanlardan sıkılmış ruhumuz renkleniyor bu sayede” değerlendirmesinde bulundu.,

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