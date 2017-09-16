Ertuğrul Özkök: Oldu olacak "Hayır" diyen herkesi hapse atın

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in 'FETÖ' soruşturmasından gözaltına alınmasına "Oldu olacak hayır diyen herkesi hapse atın" diyerek tepki gösterdi. Özkök 'FETÖ'le mücadele edenlerin bile gözaltına alındığına dikkat çekerek "Biliniz ki, bu davaların akıbeti de hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyordur" dedi.

Ertuğrul Özkök'ün "O karikatürü koymuyorum sadece anlatıyorum, çünkü..." başlığıyla yayımlanan (16 Eylül 2017) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Dün CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatının gözaltına alındığı dakikalarda, telefon ekranıma bir karikatür düştü.

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Tam da bugüne uygun düşen o karikatürü burada yayınlamak isterdim.

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Ama elim gitmedi, içim elvermedi...

O yüzden tarif ediyorum.

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Bir cezaevi koğuşu...

Biri kadın öteki erkek iki turist, çizgili mahkûm elbiseleri ile güneşleniyor gibi yatmışlar.

Altındaki yazı da şu:

“Türkei: All Inclusive”...

Yani şöyle:

“Türkiye: Her Şey Dahil (turizmi)”.

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“Gece Yarısı Ekspresi” filminden beri gördüğüm ilk Türk cezaevi karikatürü bu...

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Bu karikatürü çok ciddiye almalıyız.

Çünkü, çok açık bir şekilde “Türkiye’ye gitmeyin” çağrısıdır.

Ve anlamı şudur:

Türkiye aleyhindeki duygular, artık, devlet ve hükümet yöneticilerinden halka doğru inmektedir.

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Dikkat dikkat... Bugün “Türkiye’ye gitmeyin” karikatürü, yarın “Türk malını almayın” karikatürüne dönüşebilir.

Devletlerden gelmeyen ekonomik ambargoların, bizzat tüketicilerden gelebileceğini haber veriyor bize...

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Ve artık bu gidişatı, “Üst akıl”, “Öyle şeyler yapıyoruz ki, bizi kıskanıyorlar” gibi domestik safsatalarla önlemek mümkün değildir...

Oldu olacak hayır diyen herkesi hapse atın

- Ana muhalefet partisi başkanının, FETÖ’cülerle yaptığı mücadele nedeniyle Yargıtay’dan ayrılan avukatını bile FETÖ’cü diye içeri atıyorsanız...

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- Yüzlerce gazeteciyi, iddianamelerine sadece yazdıkları yazıları koyarak, aylardır içeride tutuyorsanız...

- Sırf ByLock kullanan biri tarafından cep telefonundan arandığı için insanları içeride tutarken, kendine yandaş ByLock kullanıcılarını bile serbest bırakıyorsanız...

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- Biliniz ki, bu davaların akıbeti de hızla Ergenekon ve Balyoz’dakilere doğru gidiyordur.

Sigarayı bırakan muhafazakâr yazarın hangi performansı arttı

BİR süredir muhafazakâr yazarların köşeleri şenlenmeye başladı.

Dün Star gazetesi yazarı Ersoy Dede’nin köşesinde okudum.

Televizyon habercilerinden Orhan Can, 5 yıl önce sigarayı bıraktıktan sonra yaşadıklarını, kendine ait “Arkagüverte” sitesinde yazmış.

Etkileri şöyleymiş.

- “...Yolda yürüyüşüm, merdiven çıkışım, sabahları yataktan kalkışım bile değişti...

- En büyük olay da (...) performansın zirve yapmasıydı...”

Tabiatıyla bu “nokta nokta” performansının ne olduğunu merak ettim.

Ersoy Dede “Sigarayı bırakmış bir kardeşi olarak anlattığı pek çok olumlu yansımayı ben de hissettim” diyor...

Her ikisinden de artan bu “nokta nokta” veya “üç noktalı performansın” ne olduğunu açıklamalarını bekliyorum.

Eminim bu kırmızı noktalı performans, birçok erkeğe de yol gösterici olacaktır.