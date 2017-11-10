Ertuğrul Özkök: O Türk subayının hazin hikâyesini ağlayarak okudum

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Darbe girişimine karıştığı iddiasıyla 19 Temmuz 2016’da gözaltına alınıp tutuklanan, Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da, solunum yetmezliği ve sindirim sistemi sorunu nedeniyle hayatını kaybeden Manisa 1. Piyade Eğitim Tugayı eski komutanı tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan için, "O Türk subayının hazin hikâyesini ağlayarak okudum" dedi.

Özkök'ün "Sanki bir Kuddusi Okkır vakası gibi" başlığıyla yayımlanan (10 Kasım 2017) yazısının bir bölümü şöyle:

Tuğgeneral Yavuz Ekrem Arslan 16 Temmuz 2016 sabahı, bu fotoğrafta gördüğünüz gibi gözaltına alındı...

Üzerinde bir gömlek vardı.

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Silahı falan yoktu...

Çünkü o gece olayların başladığını Gümüldür’de tatil yaptığı yerde öğrenmişti.

*

Hemen arabasına atlayıp garnizonuna gitmişti.

Garnizonu 15 Temmuz harekâtına katılmamıştı...

Ama onu gözaltına aldılar...

*

Sedat Ergin’in köşesinde bu Türk subayının hazin hikâyesini, dün sabah ağlayarak okudum.

Bütün üyeleri devlete hizmet etmiş bir aile...

O subay... Bir kardeşi de subay... Bir diğer kardeşi öğretmen...

Bir abisi en zor dönemlerinde olağanüstü hal valiliği yapmış...

*

Komutanları durmadan “O darbeciler arasında yoktu” dedi...

15 Temmuz’un melun plancıları onu, habersiz biçimde o melun listelerine yazınca, hayatı karardı.

Yediremedi kendine...

*

Gururu bu iftirayı kabul edemeyince, midesi de yemeği kabul etmedi.

50 kilonun altına düştü.

*

Sonunda tıpkı Kuddusi Okkır gibi oldu, bir çocuğun bedeni kadar kaldı...

Ali Tatar Yarbay gibi o da bıraktı...

Gitti...

*

Tabutunun üzerine bir Türk bayrağı bile koyamadılar...

Çünkü ordudan

ihraç edilmişti...

*

Ne diyeyim...

Devlete hâkimdiler, Ali Yarbay’ı, Kuddusi Okkır’ı yaktılar...

Darbe yapmaya kalktılar, milleti karşılarında buldular, devletten sökülüp atıldılar...

*

Ama arkalarında bıraktıkları kötülük hâlâ devam ediyor...

Hâlâ yakmaya devam ediyorlar, Türk ordusunun subaylarını, aydınları, öğretmenleri...

*

Bu FETÖ belasına ne kadar lanet okusak yetmeyecek...